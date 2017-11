La plazuela de Don Pedro ayudará a enlazar el Mercado de Abastos con la Calle Mayor, tras su reforma

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara El Ayuntamiento de Guadalajara continuará renovando el casco antiguo de la ciudad, un proyecto global iniciado en 2009. Desde entonces, el Ayuntamiento de Guadalajara ha actuado en más de 50 plazas y calles del casco, lo que constituye el 88% de su superficie total.



La inversión estimada realizada hasta el momento asciende a los veinte millones, que han servido para renovar no sólo el aspecto exterior de las vías, sino también todos los sistemas de canalizaciones y conducciones subterráneas.



Antonio Román ha anunciado este miércoles la próxima actuación que se va a realizar: se reformarán la Plazuela de Don Pedro y la calle Pintor Antonio del Rincón, que se abrirá a la calle Mayor, lo que favorecerá la integración en el casco de una zona que, además, está muy próxima al Mercado de Abastos, edificio sobre el que también actuará el Ayuntamiento próximamente.



Los trabajos se acometerán a lo largo de 2018 y recibirán una inversión de 225.000 euros. Esta actuación se incluye en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible realizada por el consistorio y se financiará en parte a través de los Fondos de Cohesión Europeos. Consistirán en la renovación integral de la plaza, que se convertirá en una zona estancial.



“Ya no se dice que el casco antiguo está muerto”

El alcalde de Guadalajara ha destacado que el trabajo iniciado en 2009 ya ha dado sus frutos. “Hoy ya no se dice que el casco antiguo está muerto. La modernización y mejora que hemos hecho de nuestro casco ha animado a los empresarios a establecerse en él, devolviéndole el pulso que había perdido. Son unos veinticinco los empresarios que se han instalado en la zona”.



Esto ha sido posible, no sólo por las mejoras emprendidas en las calles, sino también por los incentivos que ha realizado el Ayuntamiento para lograr esa revitalización: se han fomentado las actividades en el casco y el turismo, se han diseñado ayudas económicas como los “Impuestos Cero”, se ha favorecido la instalación de terrazas por parte de los negocios de hostelería…



A la reforma de la Plaza de Don Pedro y de la calle Pintor Antonio del Rincón, le seguirá la de la Plaza del Concejo, Callejón del Arco y Calle Cristo de Rivas. El Ayuntamiento de Guadalajara reformará el mercado de abastos y el Centro Cívico.