A la búsqueda de cientos de propietarios de montes comunales que abandonaron sus pueblos

Temas relacionados Medio Ambiente Guadalajara (Provincia) Junta de Comunidades El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 400.000 euros a actualizar las propiedades de 200.000 hectáreas de montes comunales de la región en las que intentarán "recuperar el rastro" de los "cientos o incluso miles" de poseedores de estos terrenos de los que cuentan con escrituras originales del siglo XIX en las provincias de Cuenca y Guadalajara.



Esta iniciativa, denominada 'montes de socios', ha sido presentada este jueves por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la jornada sobre esta materia que se ha celebrado en Cogolludo.



"Es un proyecto colectivo que reconcilia a los habitantes del medio rural con las generaciones anteriores que tuvieron que emigrar", ha apuntado el consejero sobre este proyecto que tiene el objetivo de "ayudar a que los propietarios de los 'montes de socios' se unan para el aprovechamiento en común" de estos terrenos.



El consejero ha indicado que "la mayor parte de los propietarios ya no vive en los pueblos, con lo que la iniciativa permitiría recuperar ese vínculo y generar empleo para aquellos que sí viven hoy en los pueblos, a través de los aprovechamientos". Ha concretado que los propietarios no saben que son dueños de las parcelas y el monte no se aprovecha", por lo que el Gobierno de Emiliano García-Page pretende "recuperar esa propiedad y empezar a aprovechar el monte".



En este sentido, Martínez Arroyo ha aseverado que es "uno de los proyectos más bonitos" de la Consejería. Con esta iniciativa, por un lado, "los propietarios que viven en la ciudad, en el medio urbano se les va a traer otra vez a sus orígenes, al medio rural"; y por otro lado, "las personas que van a trabajar en los montes de todos, van a ser los que realmente están viviendo en los pueblos, haciendo verdadera política de desarrollo rural", ha señalado el consejero.



Acompañado del alcalde de Cogolludo, Alfonso Fraguas, el director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero y el director provincial de Agricultura en Guadalajara, Santos López, el consejero ha asegurado que "hay centenares, incluso miles de propietarios".



Ha explicado que esto se debe, fundamentalmente, a que estos montes se crearon, principalmente, "a raíz de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, con lo cual han pasado muchas generaciones que han ido heredando y se ha ido troceando la herencia", por lo que, en esos momentos, los propietarios "no saben ni siquiera de qué trozo del monte disponen".



En la provincia de Guadalajara hay tres juntas pero el Gobierno regional quiere que aumenten, tal y como ha declarado el consejero, para "facilitar el trabajo y poder aprovechar los montes, contribuyendo a la redistribución de la riqueza en el medio rural".