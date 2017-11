GUADALAJARA. II Maratón de Donación de Sangre.

“Muchas personas desconocen lo sencillo, gratificante e importante que es el gesto de donar sangre, un material que no tiene sustituto”. Con estas palabras ha destacado este viernes la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara (Codegu), Isabel Camacho, la importancia de ser donante durante la presentación del II Maratón de Donación de Sangre, organizado por el Colegio de Enfermería de Guadalajara en colaboración con la Asociación de Donantes de Sangre, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno regional, y que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.



En la presentación ha estado acompañada de la secretaria del Colegio de Enfermería, Ana Isabel de Juan, la concejala de Sanidad, Carmen Heredia, de Ignacio Redondo, en representación de la Asociación de Donantes de Guadalajara, y Dolores Morales, médico responsable del Banco de Sangre, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.



Tras el éxito cosechado en la primera edición, en la que se superaron las 140 donaciones y se registraron cerca de un centenar de nuevos donantes, el Colegio de Enfermería de Guadalajara (Codegu) reedita esta cita solidaria en la que “esperamos igualar o superar, si es posible, las cifras del año pasado”, ha señalado Camacho.



El Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián acogerá este Maratón, para el que se habilitarán 10 camillas donde los ciudadanos podrán donar sangre de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.



“Gracias al Colegio de Enfermería por poner de manifiesto una necesidad que tenemos como es la de donaciones y gracias a éstas y otras iniciativas hemos logrado que las donaciones hayan aumentado un 25% respecto al año pasado”, ha expuesto Redondo.



La presidenta del Colegio de Enfermería de Guadalajara ha señalado que este Maratón es una muestra más del “compromiso con la atención a la salud de la población” del colectivo profesional que preside, al que se une el objetivo de la concienciación sobre la importancia de donar sangre.

En este sentido, Dolores Morales, especialista del servicio de Hematología y Hemoterapia y responsable del Banco de Sangre del Hospital de Guadalajara, ha incidido en la necesidad de tener reservas de sangre, ya que ésta es necesaria no sólo en situaciones excepcionales de catástrofe o accidentes, “sino también en muchas patologías médicas, crónicas y agudas, así como en las intervenciones quirúrgicas”.



Desde enero de 2017 hasta la fecha, un total de 1.344 pacientes se han beneficiado de trasfusiones en Guadalajara, si bien somos una provincia deficitaria, además de una provincia “donde cada vez hay más gente mayor de 65 años, que ya no pueden donar pero que cada vez es posible que tengan más necesidades de sangre”, ha apuntado esta responsable del Banco de Sangre.



“Cada donación puede llegar a ayudar a tres personas”, ha destacado. De ahí la importancia de lograr un doble objetivo de este Maratón: sumar nuevos donantes en la provincia y animar a los que ya lo son a donar en esta jornada.



Por su parte, Carmen Heredia ha agradecido el trabajo realizado por los organizadores del Maratón, “gracias a cuyo esfuerzo se ha podido dar continuidad a esta iniciativa” y ha reiterado además el apoyo del Ayuntamiento a estas actividades “excepcionales”, que benefician a todos los ciudadanos, a la labor de la Asociación de Donantes de Sangre y a todos los que colaboran con estos proyectos.

Heredia ha animado a los ciudadanos a participar y a que sean generosos con un elemento que “todos podemos necesitar en algún momento”, llamamiento al que se han sumado el resto de los presentes.



Desde el Colegio de Enfermería y la Asociación de Donantes de Sangre han recordado que para donar sangre sólo es necesario tener 18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer enfermedad de transmisión sanguínea alguna.