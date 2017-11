Guarinos: el PP ganará por mayoría absoluta en Castilla-La Mancha “porque nos echan de menos”

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

11/11/2017 ´´Condumio´´.

De infausto recuerdo en esta tierra es Barreda y sus acólitos, así que menos bolas. ¿Y Page? ¿Conoce alguien alguna actividad profesional al mencionado? Lo único que recuerdo es que dejaron la región al borde la quiebra y que a estos del PP les tocó rescatarla; no obstante, y como siempre, -siguen igual-, no fueron capaces de explicar bien lo que se encontraron y lo que les dejaron a los ´´fenómenos´´ que actualmente, y apoyados por los ´´podemitas´´, no lo olvidemos, nos gobiernan. Si piensan que van a repetir, solos o en compañía de otros, están apañados. Se están mordiendo entre ellos por ver quien controla el partido en nuestra provincia, cuestión lógica si tenemos en cuenta que les va el condumio, y a partir de ahí ya veremos que pasa,pero me atrevo a aventurar que ni siquiera se van a votar después. Antecedentes hay de esto y no muy lejanos. kyto to

11/11/2017 Acto de contrición: hoy, gran día puede ser.

Regeneración democrática, menos apego al sillón, a las prebendas y al populismo barato de los actos en localidades en fiestas de parangón (el resto del año dónde andamos señores y señorías)... Que un puesto en el ámbito local, comarcal y provincial sirva para algo más que para parapetarse en un escaño de las Cortes. Pateen día a día el terruño y alúmbrense de las cuitas y necesidades de los ciudadanos de a pie, si esos los de carne y hueso y no los del íbex, la bolsa y los mercados especuladores. kyto to

11/11/2017 Ni si os espera, ni se os desea.

A otro corral con ese cuento. Aquí en CLM, ni una más santo Tomás; ni se os espera, ni se os desea. Adiós Cospe de infauto recuerdo. En el Señorío sra. Guarinos, menos. Cuan despropósito y recorte sin medida especialmente a los más necesitados, precarios y que cumplen con el fisco (no como algunos sonados defraudadores de la élite del PP).

La cortina Catalana no deja in albis otros atropellos.