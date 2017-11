Mujeres socialistas apoyan a Bellido para que siga al frente del PSOE de Guadalajara

Noticias relacionadas Ana Fabián es la candidata de los “sanchistas” de Guadalajara frente a Pablo Bellido Temas relacionados Bellido PSOE Feminismo En un acto celebrado en la sede provincial de la calle del Coquín, la presidenta de la denominada "Plataforma de Mujeres Socialistas" ha explicado los motivos por los que “en un momento importante y decisivo para el PSOE provincial”, estas mujeres socialistas de Guadalajara han decidido decantarse por la figura de Pablo Bellido frente a la de su compañera Ana Fabián.



Para Sonsoles Rico el actual secretario general ha demostrado su apuesta por las mujeres, “peleándose porque compañeras como Araceli Martínez, Pilar Cuevas, Elena Martín o nuestra querida Elena de la Cruz ocupasen puestos de elevada responsabilidad dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha, por llevar listas cremallera a todos nuestros municipios o más recientemente, porque la delegación socialista de Guadalajara en el pasado Congreso Regional estuviese encabezada por una mujer”.



Rico ha recordado que “no por ser mujer se es más feminista”, lamentando que “el impulso a estas políticas no se hiciese precisamente patente bajo el mandato de la anterior secretaria general”. Por este motivo, la presidenta de la "Plataforma de Mujeres del PSOE" ha pedido a Pablo Bellido que “continúe avanzando en igualdad” y que la organización “pueda contar siempre con el apoyo del secretario general”.



Por su parte, el precandidato Pablo Bellido ha agradecido “la labor que muchas mujeres socialistas de Guadalajara están llevando a cabo, para establecer las sinergias necesarias con la sociedad de la provincia, especialmente con las mujeres del mundo rural”. Bellido ha anunciado a la Plataforma que, si resulta elegido Secretario General, creará una Vicesecretaria General de Igualdad transversal de la que dependa, entre otras, la Secretaría de Formación para que “todos los compañeros y cargos públicos sean formados en igualdad y luchen desde sus respectivas áreas para acabar con los micromachismos”. “Se puede ser feminista y no socialista, pero nunca socialista sin ser feminista”, ha zanjado.

Bellido ha insistido en que cree “en un proyecto colectivo donde todas y todos los socialistas cuenten porque en primarias no se elige entre adversarios sino entre compañeros”.