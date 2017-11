Vandalizada la escultura a los cofrades de la Semana Santa de Guadalajara

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Castellano sin más

12/11/2017 Así nos va.

Algún ignorante ha debido pasar la noche haciendo el tonto. Han hecho pintadas en la Cuesta de Hita, Rafael de la Rica y la estatua. Pero sólo hay que ver la pintada de Rafael de la Rica para darse cuenta que es un auténtico ignorante, escribir EXTRANGEROS, es un síntoma de la falta de cultura, por tanto no se puede pedir peras al olmo. Pepe

12/11/2017 Perturbados..

Durruti,:estar sin alfabetizar es un horror, pero ser mala gente y estar lleno de odio es mucho peor. Seguramente tienes razones para ser como eres, o sea un insatisfecho, un fracasado y un ignorante que justifica lo injustificable y confunde el culo con las témporas, pero tus problemas debes resolverlos tú ´´solito´´y si no busca ayuda que buena falta te hace. Suerte, tío. Aaron

11/11/2017 Siempre los mismos.

Durruti, no se te ha ocurrido poner otra jilipollez porque tu cerebro parece que no da para mucho. ¿Qué tiene esto que ver con el Estado confesional o no?. ¿A qué nos tenemos que arriesgar los que no pensamos como tú? Eres muy ignorante. Esto es una falta de respeto de otro ignorante como tú y ya está. ana

11/11/2017 seguir asi.

tranquilos, ya llegara el islam, y vereis lo que es bueno Durruti

11/11/2017 pues normal.

eso es a lo que te arriesgas cuando tienes un Estado confesional y con Concordato, que algunos se mosquean