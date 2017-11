Page marca límites a Podemos para seguir en el Gobierno de Castilla-La Mancha

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de esta Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha querido dejar claro este domingo en Ciudad Real que el acuerdo de Gobierno con Podemos en la región no es a cualquier precio, y que si algún día tuviera que renunciar a algún "valor esencial como socialista o español", se acabaría.



García-Page, que ha clausurado el Congreso Regional de Juventudes Socialistas en el que ha resultado reelegido Nacho Hernando como secretario, ha subrayado que se llegó al actual pacto porque ambas formaciones coincidían en temas "fundamentales" para la sociedad como la educación, la sanidad o la igualdad de todos los ciudadanos, pero que eso no supone renunciar a sus principios fundamentales.



"Si algún día tuviera que renunciar a algún valor esencial como socialista y español, ese acuerdo entre el grupo muy mayoritario del PSOE y el muy minoritario de Podemos dejaría de tener efecto", ha insistido el secretario general de los socialistas castellano-manchegos.



Asimismo, quien también es el máximo responsable de esta Comunidad Autónoma se ha mostrado tajante al aseverar que no se va a dejar "afectar" en su Gobierno por "fronteras invisibles" ya que, para él, las únicas reales son "la democracia y la Constitución".