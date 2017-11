Primera reacción de Page tras la ruptura de Colau con el PSC

Temas relacionados García Molina Podemos PSOE García-Page El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado negativamente la ruptura de Barcelona en Comú (BComú) con el PSC, tras una consulta interna en la que así lo ha apoyado el 54% de los votantes, por considerar que no responde a ningún tipo de actitud progresista, "sino separatista".



"La ruptura del partido de Ada Colau con el Partido Socialista de Cataluña es sorprendente porque abandona los valores de la democracia y la Constitución para apuntarse al nacionalismo identitario que antepone los intereses de las fronteras a los de las personas", ha aseverado el también presidente de Castilla-La Mancha durante la clausura del Congreso Regional de Juventudes Socialistas, que se ha celebrado este domingo en Ciudad Real.



Para el recién reelegido secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha es necesario defender la unidad de España porque "es la forma de luchar por la igualdad" ya que, a su juicio, el nacionalismo ha demostrado que es "en el egoísmo, especialmente de los que más tienen, donde tiene su base".



Por eso García-Page ha reiterado su llamamiento al PSOE y a las Juventudes Socialistas para que el PSC salga reforzado de las elecciones convocadas en Cataluña el 21 de diciembre "ya que Cataluña no va a tener un buen resultado si el PSOE no tiene un buen resultado", ha indicado tras reconocer que España quiere y admira a Cataluña "que siempre ha sido la parte más moderna y vanguardista de este país, con un gran empuje económico".



Por ello, ha abogado porque de las elecciones del día 21 "salgamos bien todos" al tiempo que ha reivindicado la necesidad de tender puentes "teniendo claras las fronteras reales que no se pueden traspasar, que son las que marcan la democracia y la Constitución".