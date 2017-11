Unas 400 personas suelen ser las que ocupan a lo largo del año las 33 camas del albergue Betania

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara El Centro de Atención Residencial Betania registró en 2016, 6.893 pernoctaciones. Anualmente se atienden en él a unas cuatrocientas personas que no tienen un hogar. Generalmente están solas y han sufrido duros reveses en sus vidas.



El Ayuntamiento de Guadalajara colabora con Cáritas en la gestión de este albergue. De hecho, en los últimos diez años, el consistorio ha destinado a este servicio social la cantidad de 700.000 euros.



El alcalde ha visitado este lunes las instalaciones y se ha interesado por el funcionamiento de un centro que ve incrementada su demanda llegada la época de mayor frío.



“Quiero poner en valor el papel que organizaciones sociales como Cáritas prestan en la ciudad. Desde el Ayuntamiento colaboramos con ellas en la atención de personas que no tienen recursos, pero sin su espíritu altruista, no sería posible prestar el importante servicio que prestan”, ha destacado Román.



La colaboración económica que presta el Ayuntamiento al albergue es clave para la consecución de los siguientes objetivos: atender a las personas que viven en la calle, cubrir sus necesidades más básicas de alojamiento, aseo y alimentación, desarrollar dispositivos de emergencia en las noches más frías, ofrecer un servicio de lavado de ropa y de ducha…



El Ayuntamiento de Guadalajara también colabora con Cáritas en el desarrollo de su proyecto integral para el cual, desde 2010, ha destinado 84.000 euros. También colaboró con el programa Techo y Café durante su desarrollo, entre 2007 y 2012, con la cantidad de 36.000 euros.



Estas acciones se enmarcan en el Programa de Apoyo a las Necesidades Básicas que el Ayuntamiento creó en 2013 para abordar la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad social. Programa en el que también se incluye la colaboración con el comedor solidario, que gestiona la Fundación Pía Autónoma de Acción Social y Caritativa año 2000. El Ayuntamiento destina 12.000 euros a un servicio que en 2016 llegó a 250 beneficiarios.



Como conclusión, Antonio Román ha destacado que la atención a las personas es una prioridad de la gestión municipal. De hecho, durante el año pasado, el consistorio dio 3.681 ayudas económicas a través de fondos municipales para atender situaciones de emergencia social, para lo cual destinó cerca de 300.000 euros.



Unificar ayudas

Por otro lado, el alcalde de Guadalajara ha anunciado que es intención del equipo de Gobierno que en 2018 puedan unificarse todas las líneas de ayudas de carácter social que ofrece el Ayuntamiento, tales como el IBI Social, el Agua Social, Energía Social… “El objetivo -ha señalado- es reducir la burocracia y facilitar la concurrencia a las mismas. Queremos uniformarlas y llevamos meses trabajando en ello. Todavía tenemos que determinar si será en torno a un único eje o a varios”.