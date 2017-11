El golf se hará solidario este viernes en Valdeluz

Tras el éxito de la primera edición, celebrada en el 2016 y que congregó a cincuenta y nueve jugadores y contó con la colaboración de veinticinco empresas, la Fundación Pulsar, que preside José María Alaña, de la mano de 2B Soluciones, organizadora también del evento, vuelve a convocar a los aficionados al golf así como a instituciones y empresariado a participar en el II Torneo Benéfico de Golf que se celebrará el próximo viernes, 17 de noviembre, en el Campo de Golf Valdeluz.



En esta ocasión la recaudación será a beneficio de la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil y la Asociación Parkinson Madrid, a partes iguales.



La jornada comenzará a las 8 de la mañana, con la entrega de acreditaciones. A las 9, después de que todos los asistentes participen de un desayuno, se iniciarán los distintos enfrentamientos. Hacia las dos de la tarde, una vez terminados éstos, los participantes disfrutarán de un almuerzo. Para las cuatro está prevista la entrega de trofeos.



Tras la entrega de los mismos y antes de dar por concluida la jornada, se realizará un sorteo benéfico entre todos los participantes, con los artículos donados por empresas y particulares que están apoyando este evento solidario.



Al igual que en la edición anterior, simultáneamente a la celebración del torneo, bajo el lema “lo importante es participar”, la organización ha preparado un cursillo de iniciación para todas aquéllas personas que no juegan a golf pero que quieren colaborar y sienten curiosidad por acercarse a esta modalidad deportiva.



FUNDACIÓN PULSAR

Fundación Pulsar es una organización sin ánimo de lucro que, de un forma modesta, desarrolla desde hace once años programas de actividades que persiguen fines sociales de interés general, poniendo especial relieve en la cooperación para el desarrollo, la atención a personas en riesgo de exclusión, la promoción de la educación, la sanidad, el humanismo, la cultura, la protección del medio ambiente, formación profesional, investigación científica y desarrollo tecnológico.



Las fuentes principales de nuestros ingresos se basan en aportaciones, patrocinios y donaciones de distintas empresas y las aportaciones o donaciones periódicas o puntuales de personas particulares comprometidas con los fines y objetivos por los que trabajamos, lo que nos permite sacar adelante nuestros proyectos movidos por la firme convicción de que sólo desde la cooperación y la búsqueda de nuevas pautas sociales y del estímulo de la responsabilidad individual, colectiva y empresarial, podremos construir una sociedad más cohesionada, menos discriminatoria y en la que la integración de las diferentes expectativas personales sean una constatación fehaciente de la calidad de vida ciudadana, esto es, del capital social de nuestra vida colectiva.



ASOCIACION PABLO UGARTE CONTRA EL CÁNCER INFATIL

La Asociación Pablo Ugarte es una asociación sin ánimo de lucro que nace a propuesta de los padres del niño que da nombre a la misma y que sufrió un cáncer de huesos durante casi dos años y medio. La Asociación, declarada de Utilidad Pública, fue creada para apoyar y ayudar a la investigación del cáncer, principalmente cáncer de los niños. También quieren ayudar y colaborar de cualquier manera con los niños y sus familias que padecen esta terrible enfermedad.

La Asociación no tiene gastos corrientes. No paga sueldos, comisiones, material… El cien por cien de sus ingresos los destina a la investigación y ayuda contra el cáncer infantil. Y en la actualidad está apoyando 20 proyectos de investigación.



ASOCIACION PARKINSON MADRID

La Asociación Parkinson Madrid es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado formada por más de 2.000 socios y constituida en mayo de 1994 para atender, orientar, formar e informar a personas afectadas, sus familiares y/o cuidadores, profesionales y sociedad en general sobre todo lo referente a la enfermedad de Parkinson. El 12 de diciembre de 2001, el Ministerio del Interior la declaró de Utilidad Pública, consiguiendo un importante certificado que denota calidad, claridad y buen hacer.