Valdenebro recurre al Rey para enredar aún más entre Page y García Molina. VEA EL VÍDEO

14/11/2017 ji ji ji.

Espero que los de podamos vayan mil años a la cárcel, mira que calificar nuestra monarquía como bananera... Cárcel!!! Pena de muerte mejor!!! Por favor, que desFACHAtez... La Monarquía que tanto ha dado a este país, con Fernando VII a la cabeza... Tatatarabuelo del campechano, el que regaló España a Napoleón a cambio de un retiro dorado y cuando los españoles se armaron para echar a los franceses vino y acabó con los progresos que se habían hecho en las Cortes de Cádiz... Nosotros que elegimos democráticamente a nuestro jefe de Estado, ese que hace 40 años tenía un patrimonio de CERO. Ese que cuando peor estaba España no estaba cazando elefantes ni nada de eso. Ese que no es ´´primo´´ de esas monarquías super democráticas donde no matan a nadie por ser homosexual... Infidelidades dice usted?? Falso, los españoles no hemos pagado un dineral a ninguna ´´amiga entrañable´´ de nadie... Lo dicho, una vergüenza tildar de bananera la democracia suiza, digo española...