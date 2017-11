De las mujeres atendidas por malos tratos en la región, el 61 por ciento son españolas

Temas relacionados Araceli Martínez Cortes de Castilla-La Mancha Feminismo Maltrato Violencia de género Castilla-La Mancha registró el pasado año 2016 un total de 3.702 denuncias por violencia de género, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, y el 61 por ciento de los casos atendidos en los recursos para la mujer de la región son de mujeres de nacionalidad española.



Así lo ha explicado la directora del Instituto de la Mujer en la región, Araceli Martínez, que ha comparecido en las Cortes para dar cuenta del informe del Informe de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas correspondiente al pasado año, donde ha explicado que aunque las denuncias contabilizadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascienden a 2.665, los datos del Consejo General del Poder Judicial contabilizan 3.702, pues en su informe anual incluye las formuladas ante las policías locales y los casos que, aunque registrados en otras comunidades autónomas, sus procesos judiciales se inician en Castilla-La Mancha.



La responsable de Mujer del Gobierno regional ha explicado que durante el pasado ejercicio un total de 2.784 mujeres contaron con órdenes de protección --frente a las 2.743 el 2015-- y ha puesto en valor el trabajo de seguridad, de seguimiento de los casos, de protección a las víctimas y la sensibilidad que les brindan estos agentes. "Dan tranquilidad y nos hacen seguir orgullosos", ha destacado.



Respecto al programa de atención a menores víctimas de violencia de género se han atendido a un total de 164 menores en los recursos del Instituto --71 niñas y 93 niños-- siendo el 90 por ciento de ellos de nacionalidad española. "En ocasiones, por estereotipos, tendemos a pensar que hay más niños extranjeros que sufren la violencia de género, pero no es así", ha querido aclarar.



En cuanto a las detenciones, el pasado año se registraron un total de 2.707 relacionadas con la violencia de género en Castilla-La Mancha, 469 por quebrantamiento de penas y medidas cautelares, y 206 por impago de pensiones y otras circunstancias, ha apuntado.



De igual modo ha indicado que la línea telefónica de atención personalizada --900 100 114-- recibió el pasado año 6.415 llamadas, más que el año anterior, mientras que los centros mujer atendieron 94.383 consultas, de las que 18.580 estaban relacionadas con violencia de genero.



De su lado, la portavoz de Mujer del Grupo Parlamentario Podemos, María Díaz, ha incidido en la necesidad de estudiar, "aunque sea una cuestión jurídica, de retirar el régimen de visitas "a los maltratadores, porque, con ellos, los menores siguen siendo víctimas".



Tras preguntar a la directora del Instituto de la Mujer si hay suficientes efectivos de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la región para atender a las víctimas y si están lo "suficientemente" formados, ha reclamado "mayor transparencia" sobre las entidades que gestionan los recursos de acogida, así como reflexionar sobre el hecho de que un elevado porcentaje de mujeres abandonen de forma voluntaria los centros sin llegar a terminar el proceso de inserción, "Algo debe estar fallando", ha agregado.



Mayor presupuesto para dotar a los centros de Secundaria de programas específicos de sensibilización y dotarles de agentes de igualdad, "figura clave para detectar y frenar la violencia machista en edades tempranas", y evaluar el impacto de las ayudas que reciben las víctimas, son otras de las reclamaciones que la diputada de la formación morada ha formulado a la responsable regional de Mujer.



Por su parte, la responsable de Mujer del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Martínez, ha echado en cara al Gobierno regional que los centros de la mujer sean los "grandes olvidados", pues en 2016 recibieron 500.000 euros menos que en 2012.



Martínez le ha afeado también que haya reducido en 2016 la partida presupuestaria destinada a ayudas de solidaridad --de 58.000 a 38.000 euros-- así como los usuarios de la renta activa de inserción --de 2.074 en 2015 a 1.957 el pasado año--.



La parlamentaria del grupo de la oposición, que ha alertado igualmente ante el descenso de la partida destinada a la asistencia jurídica procesal de las víctimas --de 50.000 en 2015 a 20.000 en 2016-- ha asegurado que también han descendido las ayudas a doble discriminación --de 200.000 a 103.000--.



Luego de señalar que el Plan de Garantías Ciudadanas no tiene nada de novedoso en este campo, pues muchas de las medidas y partidas ya estaban contempladas en anteriores presupuestos, ha reprochado al Instituto de la Mujer no haber destinado "ni un solo euro" en 2016 a la Universidad de Castilla-La Mancha.



MAYORES AVANCES

Mientras, la responsable de este área del Grupo Socialista, Pilar Callado, ha puesto el acento en el incremento de los recursos para los centros de mujer del actual Ejecutivo regional, el aumento de las campañas de sensibilización, o la recuperación de otras ayudas eliminadas durante la anterior legislatura por Cospedal como las dirigidas a la eliminación de las desigualdades para asociaciones feministas y de mujeres.



Mayor presupuesto para la asistencia psicológica a menores víctimas de violencia de género, "que ha permitido atender al doble que en 2014, último año de gobierno del PP", así como el aumento de las ayudas para facilitar la salida de las casas de acogida que se aumentaron en 2016 con respecto a 2014 en casi 600 euros más para cada mujer, son otras de las cuestiones que la diputada socialista ha destacado.



EFICIENCIA EN LA ASISTENCIA JURÍDICA PROCESAL

En su turno de réplica, la directora del Instituto de la Mujer tras admitir que ha bajado "un poquito" la cuantía destinada a la asistencia jurídico procesal, como ha denunciado el PP, ha explicado que los 50.000 euros destinados a esta prestación no se ejecutaban y "se perdía" y por ello, "en consonancia" con el Colegio de la Abogacía de la región, se ha ajustado la partida al "uso real" de este servicio.



Martínez, que ha desmentido, igualmente, que hayan descendido las ayudas a la doble discriminación, pues solo se han reducido en 1.000 euros, ha dicho que las ayudas de solidaridad lejos de bajar han aumentado de forma progresiva y que éste es solo uno de los recursos de ayuda a la reparación de los daños producidos a las víctimas, a los que se añade, entre otros, las ayudas que perciben a la hora de abandonar los recursos de tutela cuya cuantía ha aumentado en 800 euros.



Tras destacar que un total de 775 mujeres víctimas de violencia participaron en 2016 en el Plan Extraordinario de Empleo --cifra que asciende a 1.309 en lo que va de legislatura--, ha asegurado que la partida destinada al mantenimiento de la red de recursos-- centros y casas de acogida-- en 2016 aumentó 800.000 euros hasta los 12 millones y que la cuantía de la Renta Activa de Reinserción la determina el Servicio Público de Empleo Estatal.



Por último, la directora del Instituto de la Mujer ha dicho que la colaboración con la universidad es "fluida", y que está teniendo conversaciones con la Universidad de Alcalá para constituir la Cátedra de Género que llevará el nombre de Isabel Muñoz Caravaca. También ha avanzado que el próximo el 13 de diciembre se celebrará la IV Escuela de Pensamiento Feminista, datando la última de 2010.