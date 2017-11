El lunes, partido mixto contra la violencia de género

Temas relacionados Deportes Fútbol Guadalajara (Provincia) Junta de Comunidades Feminismo Maltrato Violencia de género Deportistas del Dínamo Guadalajara y del Balonmano Guadalajara participarán el lunes en un partido mixto organizado por el Instituto de la Mujer para manifestar la repulsa a la violencia de género también desde el ámbito deportivo.



Este miércoles se ha presentado el evento, que se celebrará el lunes, con carácter totalmente gratuito, en el polideportivo David Santamaría de la capital, a las 18,00 horas, si bien previamente se celebrará un partido infantil.



La directora de Instituto de la Mujer, Charo Narro, acompañada de la jugadora del Dínamo Ángela Sanchis y del jugador del Balonmano Guadalajara, Javier García, ha hecho hincapié en la necesidad de visualizar todos los tipos de violencia de género que se producen en la sociedad. Por ello Charo Narro se ha referido “no solo a la violencia que se produce en la pareja o expareja que es tremendamente preocupante, sino otras muchas formas de violencia como puede ser la trata, las agresiones sexuales y también la violencia que se produce en el deporte”.



En este sentido, la responsable del Instituto de la Mujer en Guadalajara se ha referido a numerosos estereotipos que acompañan a la mujer en la práctica deportiva, “principalmente en deportes especialmente masculinizados donde la mujer por el mero hecho de serlo tiene que soportar, en ocasiones, humillaciones”. Esta denuncia ha sido corroborada por la jugadora de fútbol Ángela Sanchis, quien ha indicado que “a pesar de lo que ha evolucionado la sociedad, seguimos sufriendo actos machistas y desigualdades”.



Por ello, coincidiendo con la celebración el día 25 del Día internacional contra la Violencia de Género, desde la Red de Centros de la Mujer del Gobierno regional se ponen en marcha diversos actos, entre los que se encuentra este partido, para hacer una llamada de atención a la sociedad, este año bajo el lema de “Ponle fin para tener un principio. Juntas y juntos contra el machismo”.



El evento del lunes consistirá en dos tiempos de 20 minutos cada uno, uno de balonmano y otro de fútbol sala en que participarán deportistas hombres y mujeres. Charo Narro ha destacado que el saque de honor correrá a cargo de la nadadora Marta Martínez para quien ha tenido palabras de agradecimiento al igual que para los dos clubes que participan en esta iniciativa, de quienes ha destacado que “desde el primer momento, han puesto a disposición del Gobierno regional todos los medios, el compromiso y esfuerzo para llevar a cabo este evento”.



El Instituto de la Mujer ha querido organizar un partido mixto para evidenciar que “la lucha contra la violencia de género es algo que nos compete a todas y a todos, ya que no podemos acabar con ella si no nos implicamos toda la sociedad”, ha explicado Charo Narro. En este punto, la responsable del Instituto de la Mujer en Guadalajara ha incidido en que “ya es momento de que las mujeres dejemos de asumir que esta lucha debe recaer sobre nuestras espaldas”.



En los mismos términos se ha manifestado el jugador del Balonmano Guadalajara, Javier García, quien se ha manifestado a favor de que “todos vayamos en la misma dirección, ya que no podemos permitir el maltrato” y ha sido contundente al afirmar que en esta cuestión, “todos tenemos que ser uno”.