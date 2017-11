Sardana catalana en el Club Siglo XXI

Temas relacionados Opinión España En el Club Siglo XXI de Madrid, la antigua tribuna política revitalizada por Chencho Arias, se ha celebrado lo que llamaron ‘Diálogos sobre Cataluña’, una especie de reunión a coro, que una de las asistentes tomó por ‘Sardana Catalana’, con todos hablando aunque sin danzar, agarrarse de las manos ni ponerlas en alto. El lunes, día 13, moderados por Vidal Folch, fueron convocados Meritxel Batet (Diputada del PSC-PSOE), Francesc Carreras (catedrático de Derecho Constitucional), Juan Carlos Girauta (Diputado de C’s), Juan José López (Notario jubilado), Josep Piqué (Ex-ministro) y Santiago Vila (Ex-consejero de la Generalitat de Cataluña).



Desilusionado con la monserga catalana que impregna todo, no fui al acto del lunes. No tenía interés en Vila; suponía qué declararían Batet, Carreras, Girauta y Piqué; y no me parecieron importantes los aportes del notario López. Sin embargo, uno de los que asistió, en la comida del martes, me hizo cambiar de actitud. Y allá fui, a ver moderar a Fernando Jaúregui a: Antón Costas (Catedrático de Economía), Xavier Domenech (Portavoz de En Comú Podem en el Congreso), García Albiol (Presidente del PP catalán), los Ex presidentes de la Generalitat catalana Artur Mas y José Montilla, y Santiago Muñoz Machado (catedrático de Derecho Administrativo).



A la entrada, medidas de seguridad porque se temían algaradas en torno a Mas. Y afluencia, periodistas, cámaras de televisión, embajadores; y Pedro Ruiz con cara de preocupación.



El diálogo anunciado, lo sustituyó una ristra de monólogos:



Mas: No puedo decir cuando giré hacia el independentismo. Ayudamos a gobiernos españoles, pero en 2010 el Tribunal Constitucional anuló el pacto de los Parlamentos español y catalán... A partir de ahí, cientos de miles de catalanes hacen un proyecto político defendiendo el derecho a decidir. ¿Y ahora qué?: El objetivo, pacífico, es una reflexión analizando qué ha pasado... Buscamos, ahora y antes, acuerdos.



Montilla: Engañado 2 veces por Zapatero, no estamos ahora por lo que hiciera Zapatero. Las decisiones del PSC se toman en Barcelona, no en Madrid. El problema tiene su origen en una sentencia del TC sobre el Estatut y en una campaña del PP. Eso hizo que algunos catalanes se sintieran ofendidos, aunque no supuso la ruptura, después hubo acuerdos Rajoy-Mas para hacer la reforma laboral (que apoyó CiU) y para aprobar los presupuestos Generales de 2011. Todo cambió en 2012. Hoy, ante las elecciones, tenemos una sociedad catalana muy dividida y una economía que no va como iba. A ver cómo se revierte la situación.



Albiol: Con todo respeto a los dos ex, ambos buscan una excusa. La Sentencia del TC ajusta unos artículos a la Constitución. No dicen la verdad. Si fuera como dicen, CiU no habría pactado en 2011 los Presupuestos Generales del Estado con el PP, ni en 2012 la gobernabilidad de Barcelona. El conflicto surge cuando Mas debe hacer ajustes en los presupuestos. Con el Parlament rodeado por el 15-M y la CUP, en contra de los recortes. Mas se echó la manta a la cabeza y pidió mejor financiación a Rajoy. A punto del rescate, con la economía en la UCI. Ahí nace el conflicto, no en las excusas de Mas y Montilla. Lo que hizo Mas fue una absoluta deslealtad.



Muñoz Machado: ¿Por qué no un acuerdo? Las posiciones estaban muy alejadas y no hubo proyecto que acordar. No habrá independencia de Cataluña porque no lo va a permitir el Estado. Ahora se puede intentar negociar sin dogmatismos. El TC hizo lo que tenía que hacer con una Ley importante. Pero el Sistema Constitucional es el que hay y cualquier ley puede ser revisada. No es cierto que el TC liquidará el Estatut de 2006, lo modificó en parte, pero prácticamente quedó íntegro.



Domenech: Cada uno tiene su verdad. El TC decide sobre el Estatut que había sido negociado y refrendado. Tocó el acuerdo y eso tiene que ver. Cataluña no entendió el porqué de esa sentencia. El conflicto tiene que ver con la crisis económica, pero también con la crisis Cataluña-España ¿Cómo solucionar lo inmediato con la economía de Cataluña intervenida y con cargos en prisión?. En la Constitución (al reformarse) tiene que decirse algo más allá del sí o el no. Parte de Cataluña no quiere la independencia, pero sí cambio. Se necesita un acuerdo para ver cómo se hace un referéndum. El PP no tiene más que el 155 y la Constitución, habría que ir a una propuesta.



Costas: Lara lo advirtió. No se puede culpar a los empresarios. El independentismo es una mala respuesta al problema que hay en Cataluña: Un autogobierno ineficaz. El independentismo, de ERC y CiU, fue una apuesta; y lo convirtieron en un independentismo populista. El problema económico y la lucha entre ERC y CiU fue el origen. No se puede imputar a los empresarios no haberlo advertido.

Acabada la ristra, el moderador trató de sacar jugo al acto con preguntas.



Albiol.- ¿Hay vida tras el 155? ¿El PP tiene Plan B?: Aplicar el 155 fue la respuesta a una agresión. Al PP no le apetecía, pero si el Gobierno autonómico divide a la sociedad, no respeta la ley e impide que los partidos hablen, hay que evitarlo con el 155. El PP está dispuesto a hablar sobre Reformar la Constitución, pero no para dar gusto a los independentistas, sino para actualizar instituciones. Hay un senador en la sala que mueve los dedos, como si se tratara de dinero, ¿Por dinero se puede plantear esto? Es bueno replantear la relación del Gobierno con las Comunidades Autónomas, pero hay que hacerlo en dos direcciones: Estado y CC.AA.. Para las reformas que pretendan romper España, que no cuenten con nosotros.



Montilla.- ¿Cómo arreglar el problema?: La Reforma no puede ser para dar gusto a los independentistas. Debe hacerse, pero sometida a referéndum español y catalán. Una parte de la sociedad se creyó lo de la independencia. Hay que explicar qué error ha habido, y hablar claro a los ciudadanos. Si pactan, todos, también los independentistas, deben pensar que el otro tiene parte de razón. Hay que ponerse las pilas para buscar un acuerdo, con respeto al otro, y a la fuerza que tiene el otro, porque el Estado también tiene fuerza.



Domenech.- ¿Reflexión sobre debates para Reformar la Constitución? Preocupa que haya un 50% independentista sin tener en cuenta y sin meter en el ajo. La Escuela y Universidad públicas catalanas son un modelo de éxito que conviene mantener.



Antón.- ¿La independencia?. Es un mal remedio a un problema real, una reliquia bárbara. ¿Más competencias?. No, mejor ejercicio de ellas. Hay que escribir un manual de funcionamiento de las CC.AA. Las elecciones no van a ser borrón y cuenta nueva. Si el Parlament no es capaz de dar seguridad política y administrativa, esto va a continuar.

Muñoz Machado.- ¿Es grave la situación? Habría que afinar, el Estado de las Autonomías ha periclitado. Se necesita una nueva fórmula para el reparto de competencias y relaciones Estado-CC.AA. Alrededor, habrá que buscar el pacto.



Mas.- Primero, hizo 2 puntualizaciones: Sobre sus relaciones con Rajoy, algunas secretas y fuera de la Moncloa. Y aclarando que cuando pidió el pacto Fiscal para Cataluña no exigió ni un euro, sino poderes legislativos en materia fiscal, siguiendo los ejemplos vasco y navarro. Después, a las preguntas de Jaúregui (sobre las Afirmaciones de que las empresas no se irían de Cataluña, el Conflicto entre catalanes, Putin en campaña, El Viraje de CiU, su Autoría en la arquitectura de la DUI...) evitó respuestas claras y optó por textos conocidos y una pregunta: ¿Si un 45 % en Cataluña hoy está votando independencia, no se necesita una respuesta política?



Al acabar, una de las asistentes, gallega y experta en inversiones, comparó el acto con un baile: la sardana catalana.