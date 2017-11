Hasta la ministra Tejerina se empieza a poner en lo peor por la persistencia de la sequía

Hay suministro “sin problema” hasta final de año, pero no oculta su preocupación para después

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha garantizado el suministro de agua sin restricciones para el consumo hasta final de año aunque ha admitido la necesidad de "ponerse en el peor de los escenarios" ante la ausencia de lluvias.



Tejerina, en una entrevista en Onda Cero, ha explicado que la situación de sequía no es homogénea sino que "difiere mucho", pero ha recordado que las cuencas del Júcar, Segura y Duero son las que atraviesan más dificultades.



"Estamos haciendo una planificación lo más ajustada posible, estoy pidiendo que se pongan en el peor de los escenarios que se hacen cada mes y hasta final de diciembre en la mayor parte de España se suministrará sin ningún problema, pero eso no significa que no tengamos que empezar a ahorrar agua porque es un bien muy valioso", ha explicado Tejerina.



Según ha indicado, en 2017 podrían batirse récords de temperaturas y el año hidrológico se ha iniciado "con los embalses a escaso nivel de agua" y ha calificado "de raro" que haya sequías tan seguidas como las que se están registrando. Por ello ha admitido que tendrá que "reajustarse el consumo y la distribución".