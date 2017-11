La selección española de baloncesto entrenará en el Multiusos de Guadalajara

Temas relacionados Deportes Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara En la mañana del viernes ha trascendido la noticia de la próxima llegada a nuestra ciudad del conjunto masculino de la Selección Española Absoluta de Baloncesto. Todo un acontecimiento deportivo, recibido en la ciudad y en el Ayuntamiento de la capital con “satisfacción y orgullo”, tal y como ha subrayado el alcalde, Antonio Román, nada más hacerse público.



El conjunto español, condicionado por el contencioso entre la Euroliga y la FIBA que está afectando a los descartes de Scariolo, llegará a Guadalajara el próximo lunes día 20 de noviembre y permanecerá concentrado en la ciudad hasta el jueves 23. Al día siguiente ya tienen partido.



La Federación Española de Baloncesto envió el 6 de noviembre a la FIBA la relación de los 24 jugadores preseleccionados para los dos partidos que la selección jugará este mes de la fase de clasificación para el Mundial de China 2019, en la que figuran los equipos de la Euroliga, Real Madrid, Barcelona, Valencia, Baskonia y Unicaja.



En principio los clubes de la Euroliga no tienen previsto ceder a sus jugadores al coincidir los partidos de selección con los de la máxima competición continental salvo que se produzca finalmente un acuerdo entre ambos organismos.



España jugará en Podgorica ante Montenegro el día 24, fecha en la que el Real Madrid debe jugar en la pista del Panathinaikos y el Unicaja Málaga recibir al CSKA Moscú, y el 25 el Valencia tiene que rendir visita al Brose Basket y el Baskonia al Estrella Roja y el Barcelona se enfrentará al Maccabi Tel Aviv en el Palau.



El conjunto de Sergio Scariolo recibirá a Eslovenia el domingo 26 en Burgos. Según la normativa FIBA, en esta lista de 24 jugadores las federaciones pueden introducir cambios hasta siete días antes de cada partido, y con 24 horas de antelación a los mismos se debe comunicar la relación de los doce que constarán en el acta.



Por el momento, hay once jugadores de Euroliga, ya que a los de los equipos españoles se le suma Sergio Rodríguez, del CSKA Moscú, y ninguno de los que militan en clubes de la NBA.



Los convocados el 6 de noviembre son los siguientes:



Barcelona Lassa: Víctor Claver, Pierre Oriola, Pau Ribas; Baskonia: Ilimane Diop; CSKA Moscú: Sergio Rodríguez; Divina Seguros Joventut: Sergi Vidal; Herbalife Gran Canaria: Pablo Aguilar, Albert Oliver, Oriol Paulí, Xavi Rabaseda; Iberostar Tenerife: Javier Beirán, Fran Vázquez; Monbús Obraoiro: Nacho Llovet; MoraBanc Andorra: Jaime Fernández; Movistar Estudiantes: Víctor Arteaga; Real Madrid: Rudy Fernández; San Pablo Burgos: Sebas Saiz, Javi Vega; Valencia: Alberto Abalde, Fernando San Emeterio, Joan Sastre y Guillem Vives; Unicaja Málaga: Alberto Díaz; Unics Kazan: Quino Colom.



Una selección "reincidente"

Las instalaciones del Palacio Multiusos de la capital acogerán los entrenamientos de la selección. Prepararán aquí sus próximas citas deportivas.



No es la primera vez que nos visitan. En agosto de 2011 la Selección Española de Baloncesto eligió también Guadalajara como sede de un encuentro de carácter amistoso celebrado en el mismo recinto frente a la selección de Bulgaria, tal y como ha recordado Eladio Freijo, concejal de Deportes.



Como es habitual en estos casos, el edil ha agradecido a la Federación Española de Baloncesto el que hayan elegido a nuestra ciudad para preparar aquí sus citas.