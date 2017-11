“Abraza el Infantado” debatió sobre el futuro del palacio

Temas relacionados Guadalajara Palacio del Infantado Susana Martínez El jueves 16 de noviembre, Día Mundial del Patrimonio Unesco, se celebró en la Biblioteca Pública una mesa redonda sobre la situación que atraviesa el Palacio del Infantado. El acto estaba convocado por la Plataforma Abraza el Infantado y moderado por Javier López-Roberts.



Se trataba de la primera cita de un ciclo organizado por la Plataforma que tendrá su inmediata continuación el día 29 de noviembre en el salón de actos del Archivo Provincial.



Asistieron profesionales de diferentes ámbitos e instituciones de la ciudad: Antonio Trallero de la Universidad de Alcalá, Mª Ángeles Baños de la UNED, J. Antonio Herce del Colegio de Arquitectos, Aarón Sanz del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Fernando Aguado del Museo de Guadalajara y Pedro J. Pradillo, del Patronato Municipal de Cultura.



Todos fueron dando su opinión sobre cómo debe ser el futuro del Palacio que, para la mayoría de los participantes, no puede ni debe albergar una vivienda particular.



Tanto Pedro José Pradillo como María Ángeles Baño incidieron en el gran valor cultural y patrimonial que siempre ha tenido el Palacio, justificando las capacidades que aporta el Palacio para ser parte de la lista indicativa de los monumentos patrimonio de la humanidad de la UNESCO.



Antonio Trallero fue tajante: la ordenanza 09 del POM –que es la herramienta que se ha dado el Ayuntamiento para ordenar la ciudad- no permitiría la construcción de una vivienda particular en ningún lugar del Palacio.



Por su parte, J. Antonio Herce afirmó con rotundidad que al Palacio ya le ha llegado la hora del cambio y que, al igual que la Biblioteca y el Archivo se han transformado notablemente gracias a las inversiones realizadas por el Estado, el Museo necesita que se invierta en el Palacio para que sus instalaciones se pongan a la altura y cumplan las expectativas y necesidades de la ciudad.



Fernando Aguado, director del Museo, hizo una rápida exposición, apoyada con una presentación, sobre la historia del Museo, que se creó el 19 de noviembre de 1838 –cumple por lo tanto pasado mañana 179 años- y sobre su precaria situación actual. Demostró gráficamente y de manera clara y precisa que el Museo ocupa todas las dependencias del Palacio.



El presidente del Colegio de Aparejadores, Aarón Sanz, suscribió la imposibilidad de que pueda existir una vivienda particular en el Palacio, tal y como todos los presentes certificaron, y apeló a la ética y moral de la ciudadanía en su defensa de este bien patrimonial.