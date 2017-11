PhotoEspaña, en Guadalajara.

Temas relacionados Fotografía El viceconsejero de Cultura ha inaugurado en Guadalajara las exposiciones ‘Ellas, nosotras, vosotras’, de Adriana Lestido, y ‘La naturaleza de las cosas’, de Chema Madoz, con las que se clausura la gira de PhotoEspaña en Castilla-La Mancha, fruto del acuerdo suscrito entre esta entidad y el Gobierno regional.



Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma que participa en bloque en el proyecto de PhotoEspaña, llevando a todas sus capitales de provincia exposiciones de este festival, considerado uno de los más importantes a nivel internacional.

Guadalajara, 17 de noviembre de 2017.- El viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, ha inaugurado este viernes las exposiciones ‘Ellas, nosotras, vosotras’, de Adriana Lestido, y ‘La naturaleza de las cosas’, de Chema Madoz, incluidas en PhotoEspaña y que pueden visitarse en el Museo Provincial de Guadalajara hasta el próximo 14 de enero.



Estas exposiciones han recorrido la región fruto del acuerdo entre el Gobierno regional y PhotoEspaña que, según ha destacado el viceconsejero, se enmarca en la apuesta del Ejecutivo Autonómico por las artes visuales y la cultura.

En este sentido, Jesús Carrascosa ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha “participa en bloque” en el proyecto de PhotoEspaña, como demuestra el hecho de que “seamos la única Comunidad Autónoma en la que todas las capitales de provincia tienen exposiciones de PhotoEspaña”. Además, ha puesto de manifiesto la relevancia de este festival “que en sus veinte años de existencia ha conseguido convertirse en uno de los más importantes que hay en el mundo, con más de un millón de visitantes el año pasado”.



Por esta razón, el viceconsejero de Cultura ha señalado que “Castilla-La Mancha no puede desvincularse de esta iniciativa” y ha anticipado que “estamos ya trabajando en próximos proyectos”. Del mismo modo, se ha referido al valor añadido que la apuesta por la cultura tiene para Castilla-La Mancha, ya que “además de disfrutar de lo que nos aporta el arte, conseguimos mejorar e incentivar el desarrollo económico de nuestras ciudades”.



En este sentido, ha recordado que las exposiciones inauguradas hoy son parte de los proyectos puestos en marcha para desarrollar el Plan Estratégico de Cultura impulsado por el Gobierno regional que, entre otros objetivos, plantea el de convertir la cultura en una oportunidad para el desarrollo de la región.



Las exposiciones de PhotoEspaña en Guadalajara

En la muestra inaugurada confluyen dos exposiciones de PhotoEspaña, que han recorrido el resto de provincias de la región y que ahora se unen como colofón final de la gira. Jesús Carrascosa ha querido destacar que los artistas de ambas muestras “son de continentes diferentes, pero utilizan el lenguaje común de la belleza en sus imágenes y son capaces de emocionarnos con su obra, lo que quiere decir que su trabajo es arte en estado puro”.



La exposición ‘Ellas, nosotras, vosotras’, de la argentina Adriana Lestido, es un recorrido vital por más 30 años de trabajo de la autora, abarcando los grandes temas de su obra: la mujer, el amor, el desamor, la soledad o los hijos. Las imágenes de todo este trabajo hablan sobre la belleza, la esperanza y la profundidad de su estética. Indagan, de una y otra forma, en las representaciones sobre las mujeres, en sus relaciones y en los modos de quererse: como madres, como presas, como hijas, en soledad, acompañadas, jugando, riendo, observando.



Se trata de un corpus en blanco y negro que integra 45 fotografías desde 1986, de sus primeras series en el Hospital Infanto-Juvenil, y se remonta hacia fines de los 90 con madres e hijas, mostrando además a mujeres de todas sus investigaciones, incluyendo las de Madres de Plaza de Mayo y las de La Salsera, sus más famosas. También hay imágenes inéditas de la serie sobre presas, y otras que no se exhiben desde hace más de 20 años.



En cuanto a ‘La naturaleza de las cosas’, presenta una nueva relectura de la obra de Chema Madoz a partir de su relación con la naturaleza. A través de las 40 imágenes que componen la muestra, se aborda la trayectoria del artista en su conjunto, ofreciendo una amplia panorámica de los diversos estadios por lo que ha pasado su obra hasta el momento, así como de su evolución.



El proceso de creación de Chema Madoz no está sometido a reglas concretas. La idea puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo importante es esa predisposición, ese estar alerta. Como buen buscador de imágenes, anda por la vida en tensión; como los verdaderos creadores, siempre atento, observando los objetos y buscándoles la vuelta. Esta exposición es buena muestra de esto.