No vas a poder aparcar este lunes en las calles de Madrid dentro de la M-30, por la contaminación

Temas relacionados Medio Ambiente El cielo de Madrid no está siendo nada velazqueño desde hace semanas. Más aún, en los últimos días, la "boina" de contaminación oscila entre el gris y el rojo encendido, dependiendo de las horas, como pueden comprobar los conductores que llegan desde Guadalajara y no pueden apreciar con nitidez las torres de Chamartín.



Con este panorama, el Ayuntamiento de Madrid mantendrá este lunes el escenario 2 del protocolo anticontaminación, que implica la prohibición de aparcar en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes y la limitación a 70 km/h como velocidad máxima en la M-30 y en los accesos dentro de la M-40, en ambos sentidos.



El Consistorio activó este domingo el escenario 2 al haberse superado los niveles establecidos en el protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno y siendo desfavorables las predicciones meteorológicas de AEMET. Pero, al tratarse de un día de fin de semana no se aplicó la prohibición de aparcamiento que si se activa para este lunes.



Así, los parquímetros no expenderán tiques durante el horario del SER e informarán en sus pantallas de la prohibición de aparcar a los no residentes así como la velocidad en la M30 y en las vías de acceso a Madrid desde la M40, en ambos sentidos, se limita a 70 kilómetros por hora.



El Ayuntamiento de Madrid recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de dichos vehículos.



Los ciudadanos estarán informados de las restricciones al tráfico y aparcamiento a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid, en su sitio web y redes sociales.