El PP aprueba en la Diputación de Guadalajara una moción de apoyo a la Guardia Civil y a la Policía

Temas relacionados PP PSOE Diputación de Guadalajara Guardia Civil Policía Nacional El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara celebrado este viernes ha aprobado una propuesta en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguidad del Estado y la unidad de España por la que se pedía “el apoyo total y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la Soberanía Nacional, el Estado de Derecho, la Democracia y la convivencia entre los españoles”.



Dicha propuesta ha sido presentada por el Grupo Popular de la Diputación y ha salido adelante gracias a los votos de los diputados de este grupo, del equipo de Gobierno, y la diputada no adscrita; mientras que los diputados del Grupo Socialita se han abstenido y los de Ahora Guadalajara han votado en contra.



En esta moción, el Grupo Popular proponía también la condena al “acoso sistemático” al que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están siendo sometidos “mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia”.



El diputado popular Francisco Javier Pérez del Saz, encargado de presentar y defender la propuesta, ha manifestado que “no se puede tolerar que, en un Estado de Derecho como el nuestro, se impida ejercer las funciones que tienen encomendadas los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional y de la Guardía Civil”, al tiempo que ha puesto ejemplos de algunas de las lamentables situaciones vividas por los mismos.



“Todo lo que ha venido aconteciendo es, además de intolerable e inadmisible, totalmente injusto”, ha dicho Pérez del Saz, pues “como todos debemos recordar son muchos los policías nacionales, guardias civiles y militares que han antepuesto su vida e incluso a sus familias por el bien común, queriendo en todo momento garantizar nuestra seguridad y una buena convivencia”. “Vaya también por delante nuestra solidaridad con todos esos agentes desplazados a Cataluña y, cómo no, nuestro apoyo incondicional a las familias de los mismos”, ha añadido.



Del mismo modo, el diputado del Grupo Popular ha lamentado que el resto de los grupos políticos –Grupo Socialista y Ahora Guadalajara- no se hayan sumado a estas reinvindicaciones.



Defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España



Por otro lado, se ha aprobado dejar patente la necesidad de que por parte de todas las Instituciones y representantes públicos se utilice con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, atribuyen la Constitución y las Leyes; actuando, con las herramientas del Estado de Derecho, en contra de las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contraviniendo la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la indisoluble unidad de la Nación Española, y defendiendo el actual modelo de estado autonómico recogido en el texto constitucional, ya que un modelo basado en la plurinacionalidad resultaría contrario a la igualdad entre territorios y entre españoles.



Al hilo de esto, se instará al Gobierno de España a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales.



Tal y como queda recogido en la exposición de la propuesta, el Grupo Popular en la Diputación considera que “es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta - independientemente de la ideología en que se amparen-, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.