Ibercaja facilita que en Madrid se piense en voz alta sobre el futuro de las pensiones

Temas relacionados Economía Ibercaja Una jornada patrocinada por Ibercaja sirvió el pasado viernes en Madrid para alertar, y no poco, sobre la imprescindible reforma del sistema de pensiones no sólo en España sino en el conjunto de los países europeos.



En las diferentes sesiones celebradas a lo largo de toda la mañana en en el Congreso de los Diputados (una de ellas moderada por la exdiputada guadalajareña Magdalena Valerio) quedó claro que la cobertura sigue una línea menguante y con tendencia que se puede plasmar en cifras: Si no hay nuevas reformas, la relación entre el último salario medio del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena y la primera pensión media pasará del 60% de 2013 al 40% en 2060. Es decir, la primera pensión media del conjunto del sistema equivaldrá al 40% del último sueldo medio del conjunto de los trabajadores. En términos individuales, la pensión media de jubilación del sistema, sería del 87% en 2040.



Abrió el turno de intervenciones en la sala "Ernest Lluch" la presidenta de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, quien confió en llegar a un acuerdo de recomendaciones entre los distintos grupos políticos que dé tranquilidad a los futuros pensionistas. Villalobos también subrayó que el sistema público de pensiones tiene detrás el "garante" del Estado y ha pedido "relajarse" ante los mensajes que llegan en esta época del año cuando se suelen hacer aportaciones a los planes de pensiones.



En el mismo acto, el presidente de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre, lanzó un mensaje de optimismo sobre el sistema de pensiones y confió en que se pueda mejorar con éxito.



En la exposición introducida por Valerio, el economista jefe de la unidad de pensiones de la OCDE, Pablo Antolín-Nicolás, recordó que en España las pensiones públicas son la principal vía a través de la cual los ciudadanos reciben su jubilación, ya que apenas se hacen aportaciones privadas, lo que nos diferencia del resto de países de la OCDE. Algo parecido ocurría en Suecia hace décadas, derivando paulatinamente cada vez más hacia fuentes privadas. "Solo hay una solución: hay que contribuir más y por periodos más largos, que es algo muy fácil de decir pero difícil de hacer", admitió.