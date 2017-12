Si estás harto de Puigdemont, tienes motivos

Si estás harto de Puigdemont tienes sobrados motivos para estarlo. Entre el que te roba la cartera, el tiempo o la paciencia no hay duda de cuál es el delincuente más peligroso. Y si encima hay quien te lo quita todo a la vez, ya me contarás...



Hasta que la historia y los jueces pongan al primer presidente de la República Catalana del siglo XXI donde le corresponde, los que no llegamos a tanto nos conformamos con lo que nos rodea. Entre lo que nos circunda hay gente, mucha gente, de todas las edades y con tal variedad de problemas que empalidecen la panoplia de estupideces a la que nos acostumbra el politiquerío patrio. Fuera, en la calle, está lo realmente importante.



En Guadalajara hay niños que meriendan gracias a la Cruz Roja. Alguna vez ya lo había publicado LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, pero la urgencia alimentaria y su remedio en forma de bocadillo se mantienen. Aquí, en esta misma ciudad donde tantas veces nos parece que no cabe un tonto más. Aquí, donde para nuestra admiración y reconocimiento los hay que se empeñan en resolver problemas concretos con acciones concretas.



Si usted cree que aún está a tiempo de ponerse en marcha en primera persona del singular para hacer algo por los demás, anótese que el 16 de diciembre la Asociación Cultural "La Isabela" organiza una recogida de alimentos para que los voluntarios de Cruz Roja puedan seguir alimentando cada tarde a la chavalería que lo necesita. Entre las diez de la mañana y la una de la tarde te esperan en la Plaza de los Manantiales si estás dispuesto a acercarte con galletas, nocilla, cola-cao, leche, zumos, bollería, aceite de oliva, agua mineral o lo que entiendas que pueda servir para dar de comer, vespertinamente, a quien si no fuera así tendría hambre desde que sale del colegio hasta que se acuesta.



El 16 de diciembre cae en sábado, por cierto. Así que ni aun que cayeran chuzos de punta (que con la sequía que tenemos, no caerán) tendría usted una excusa para no pasar y dejar allí lo que pueda. Ni más. Ni menos.



Y a Puigdemont y a todos los que sobran en nuestras vidas, que les vayan dando... ricino. Por el empacho de estupidez, naturalmente.