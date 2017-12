A estos dos no les afectaba la huelga de los examinadores de Tráfico... hasta que los han detenido

Temas relacionados Guadalajara Policía Local Hay miles de personas repartidas por toda España que están sufriendo las molestias de no poder sacarse el carné de conducir ni en la fecha prevista ni todavía en ninguna otra, a causa del atascón que están causando los examinadores de Tráfico, en huelga oscilobatiente desde hace muchos meses.



A estos dos que ahora les contamos la cosa no les afectaba mucho, porque en sus vidas y para ellos no rezaba la obligación de conducir con permiso. Hasta que les han pillado, claro. Y a los dos, en Guadalajara (atentos, sobre todo, al "pieza" del segundo caso, que se las trae).



La primera detención se produjo el lunes 27 de noviembre, a las 15,15 horas, al observar una patrulla de la Policía Local cómo sale de una gasolinera una motocicleta circulando en dirección prohibida. Comprueban que el conductor, de 18 años y vecino de la provincia, carece de permiso de conducir. Fue detenido por un delito contra la seguridad vial.



La segunda detención ocurrió el jueves pasado, a las 10,55 horas, en un control de documentación que se efectuaba en la calle Zaragoza. Se comprueba que un conductor carece de permiso de conducir al no haberlo obtenido nunca. Fue detenido por un delito contra la seguridad vial. Se comprueba también que el vehículo carece de seguro obligatorio por lo que es retirado por la grúa. Cuando el citado conductor acude al depósito a retirar la grúa, comprueban que en una primera identificación había dado datos falsos. Por este motivo fue denunciado por infracción a la L.O. de Protección de la Seguridad.



Una joya, el colega.