Marta Valdenebro reclama a la Junta el arreglo del puente árabe de Guadalajara

Temas relacionados Patrimonio Guadalajara Marta Valdenebro Junta de Comunidades “Una vez más Page vuelve a mentir, engañar y reírse de Guadalajara. Su desprecio hacia esta provincia no tiene límites. Y lo que ha ocurrido con el Puente Árabe de la ciudad, es otro ejemplo”. Así se manifestaba este lunes en rueda de prensa la senadora Marta Valdenebro que subraya la urgencia de actuar en este monumento histórico artístico nacional de la segunda mitad del S.X “para evitar un mayor deterioro”.



Valdenebro, que ha atendido a los medios de comunicación en las inmediaciones del mismo Puente Árabe ha recordado que hace prácticamente un año que el gobierno de Page anunciaba la rehabilitación íntegra del mismo para el verano de 2017 con una dotación presupuestaria de medio millón de euros. “Fue una noticia que todos recibimos con mucha ilusión por Guadalajara pero se ha convertido en otro engaño y en otra mentira de Page a Guadalajara”.



“Estas obras de rehabilitación están abocadas a no materializarse porque lo que no está en presupuestos, no existe y el Puente Árabe nunca ha tenido su partida presupuestaria. Ni la tuvo en 2017, ni la tiene en los presupuestos de 2018, por lo que la promesa de su rehabilitación es otra de las grandes mentiras de Page y una muestra más de su absoluto desprecio a Guadalajara” ha afirmado Valdenebro en la rueda de prensa ofrecida en las inmediaciones del Puente Árabe.



Valdenebro le ha pedido a Page que “no nos venga con milongas” a los guadalajareños y que no ponga como nueva excusa que hay que actualizar el proyecto de restauración “porque esta canción ya nos la conocemos en Guadalajara: Más anuncios falsos, más falsas promesas y más abandono hacía esta provincia a la que nunca ha querido”. En ese momento ha recordado ante los medios de comunicación otros incumplimientos de Page hacia Guadalajara como “la reforma del Fuerte de San Francisco, el Campus Universitario de Guadalajara, las obras del Hospital y el parking público del Hospital, o los centros de salud de Cifuentes y de Azuqueca de Henares o aquel olvido en los trámites de la declaración del Palacio del Infantado como patrimonio de la Humanidad”.



Durante su intervención ha afirmado que “desde el PP no vamos a consentir que tanto Page como sus socios comunistas de Podemos nos vuelvan a colocar en la casilla de salida en este asunto. “No hay que volver a empezar una y otra vez. El proyecto, que se iba a redactar a principios de 2017 ya contó con un estudio previo que mostró los aspectos a mejorar. Pues a mejorarlos. A la vista de todos están”, señalando el notable deterioro de este monumento nacional.



Por eso, ha subrayado, “el PP ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha una enmienda a a los presupuestos de 2018, con registro 7.524 donde pide la rehabilitación integral del Puente Árabe sobre el río Henares a su paso por Guadalajara. Este Monumento Histórico Artístico Nacional exige una mayor atención por parte de Page, aunque me temo que, otra vez, nos va a abandonar. Eso sí, estoy segura de que no hubiera habido menos problemas si se tratara de guardarle su correspondiente partida presupuestaria a un asesor o un alto cargo del gobierno de Page y Podemos”.