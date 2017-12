Rafael Esteban acusa directamente a Antonio Román de estar impidiendo el nuevo campus de Guadalajara

Noticias relacionadas El campus de Guadalajara sobrevoló el salón de plenos del Ayuntamiento este jueves La Junta vuelve a prometer su apoyo al nuevo campus de Guadalajara Lucas Castillo reclama el campus de Guadalajara... y le avisa a Page que “le espera en septiembre” Las “Cristinas” se deterioran cada vez más Temas relacionados Campus Universidad de Alcalá Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara PP PSOE Rafael Esteban Cospedal García-Page Junta de Comunidades Rafael Esteban (diputado regional del PSOE por Guadalajara, presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, alcalde de Marchamalo y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara) ha asegurado este martes que “Antonio Román está bloqueando el proyecto del nuevo campus universitario por interés electoral” y le ha pedido que “deje de poner palos en las ruedas, entorpecer y paralizar este proyecto, al que el Gobierno regional de Emiliano García-Page ha dado la máxima prioridad”.



El parlamentario socialista ha instado al alcalde de Guadalajara a “que desbloquee ya la firma del convenio para que el campus pueda ejecutarse o, si no, que se aparte, pero que deje de entorpecer y de buscar retrasar el proyecto por interés partidista”.



Según ha planteado, la municipal sería la única administración que no estaría cumpliendo su parte del protocolo a tres bandas que se firmó en 2015 entre la Junta de Comunidades, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Guadalajara para construir el campus universitario en las instalaciones del Colegio de María Cristina. “Y eso, junto con las posteriores condiciones que se ha inventado Antonio Román, es lo que está impidiendo dar el siguiente paso, que es un convenio, para llevar adelante el proyecto que ya está desarrollando y diseñando la Universidad de Alcalá de Henares”.



Rafael Esteban ha recordado que el protocolo se firmó dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 y se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha cuando Cospedal iba a dejar de ser presidenta de la Junta de Comunidades.



En ese protocolo se fijaban tres compromisos: el Ministerio de Defensa ponía a disposición del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Junta de Comunidades las instalaciones y los terrenos del Colegio de María Cristina; la Junta de Comunidades se comprometía a pagar 2 millones de euros para la adquisición de una parte del inmueble; y el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometía a su vez a adquirir otra parte de la parcela a través de la permuta de otros terrenos de su titularidad que ofrecería al Ministerio.



“Sin embargo, después de las elecciones cambia el escenario y algunos actores: Emiliano García-Page pasa a ser presidente de la Junta y, desde el primer momento, da absoluta prioridad al nuevo campus de Guadalajara; Cospedal deja de ser presidenta de la Junta y año y medio después pasa a ser la ministra de Defensa, con lo que cambia de papel; y el que permanece es el que siempre pone palos en las ruedas a todo proyecto impulsado por una administración gobernada por el PSOE, que es Antonio Román”, ha proseguido.



El parlamentario del PSOE ha ordenado cronológicamente los hechos que, según su versión de la historia, habrían marcado significativamente hasta ahora el recorrido del proyecto del campus en las instalaciones del Colegio María Cristina: "Ya en 2015, tras ser investido García-Page presidente de Castilla-La Mancha, su Gobierno inicia los correspondientes contactos con el Ministerio de Defensa para fijar los términos de la adquisición de la parte del inmueble que le correspondía. En febrero de 2016, el Ministerio de Defensa (varios meses antes de que Cospedal fuera nombrada titular de la cartera) remite un borrador de convenio que implica a las tres administraciones, en el que se establecen las condiciones de adquisición del inmueble y los terrenos".



"Sobre ese borrador, la Junta de Comunidades y el Ministerio acordaron el pago fraccionado en cuatro anualidades de los poco más de 2 millones de euros en que se había valorado la parte del inmueble que le correspondía adquirir al Gobierno regional", pero “el Ayuntamiento de Guadalajara, en vez de hacer efectiva la permuta de los terrenos con el Ministerio, lo que hizo fue impedir la firma del convenio a través del intento de imponer unas condiciones nuevas que, además, son imposibles de cumplir antes de poner los terrenos a disposición de quienes deben realizar las obras”, ha explicado Esteban. Dichas condiciones son cuestiones como exigir un plazo de finalización de las obras y supervisar los proyectos.



Sobre la reunión de agosto

“Llegados a este callejón sin salida al que Román ha intentado llevar el proyecto, Emiliano García-Page y su Gobierno siguen intentando que los acuerdos se cumplan y el proyecto avance”, ha informado Rafael Esteban, y “con ese fin, se celebró una reunión entre la Consejería de Educación, la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Guadalajara el pasado mes de agosto, en la que el Gobierno regional y la Universidad ofrecieron un acuerdo para ver si el Ayuntamiento desbloquea la situación”.



Esteban considera que “la sociedad está harta de mentiras y de dirigentes que ponen palos en las ruedas, de afirmaciones como las de Cospedal en la comida del PP asegurando que con García-Page no se va a hacer el campus y que se hará si vuelve a gobernar ella, que fue quien lo paralizó en su día, y de maniobras para entorpecerlo como las de Román”, remachando que “la ciudad de Guadalajara no se merece un alcalde como Román, sino dirigentes que estén dispuestos a resolver los problemas de la gente y que dejen de generar problemas en vez de soluciones”.