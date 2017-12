Los beneficios de un almacén de logística de la provincia terminan en Singapur

Noticias relacionadas Dos camiones achicharrados y una nave chamuscada en una empresa de logística de Quer Temas relacionados Economía Transporte Guadalajara (Provincia) El fondo soberano de Singapur, más comocido en los mercados internacionales por sus siglas GIC, ha logrado 'luz verde' para sacar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil español. Lo hará a través de la socimi de centros logísticos que tiene en España, según se ha conocido este martes.



La multinacional trabaja en nuestro país bajo la firma P3 Spain Logistic Park y cuenta con once centros logísticos, además de una instalación de placas solares. Es una cartera de activos valorada en 30,3 millones de euros, con lo que ha fijado en 5,66 euros por acción el precio al que debutará en el parqué.



Tienen presencia en Guadalajara, en el polígono de Quer, con una nave de casi 15.000 metros cuadrados, sobre una superficie total de 31.431 metros cuadrados en la calle Vega del Henares. Son unas instalaciones con perímetro vallado y con garita de seguridad. La zona de oficinas se divide en dos plantas y dentro de la parte logística de la nave, está posee zonas refrigeradas y frigoríficas.



Los complejos logísticos suman una superficie total de 321.392 metros cuadrados y están repartidos en cinco comunidades autónomas, si bien en su mayoría se ubican en Madrid y Castilla-La Mancha. Además del que tienen abierto en Quer, cuatro de ellos están en Madrid, otros dos en Zaragoza, dos más en Toledo y uno más en Bilbao y Valencia. Sus superficies oscilan entre los 7.729 y los 80.037 metros cuadrados.



En cuanto a la instalación de placas solares está también en la capital aragonesa y está conectada a la red de Endesa Distribución.



La socimi tiene alquilados todos sus centros logísticos, cada uno con una empresa diferente y de diversos sectores.



Según detalla la firma, el fabricante de electrodomésticos BSH, la firma de distribución de confitería Conway (en el caso de Quer), La Casera a través de su marca Shweppes y Seur son sus actuales principales inquilinos.

No obstante, entre sus arrendatarios también figuran la firma de mobiliario para el hogar Arc Distribución, el fabricante de piezas de caucho para el sector de la automoción Saargummi, la compañía de limpieza de recipientes de plástico para alimentos Europool, la también firma de paquetería urgente DHL o la empresa de almacenamiento en frío Montfrisa.



Todos estos inquilinos proporcionan a la socimi rentas de 3,44 millones de euros anuales, según se detalla en el folleto explicativo de la salida a Bolsa.



En el capítulo financiero, la socimi mantiene una deuda financiera de 204 millones de euros con su accionista mayoritario, esto es, con el Estado de Singapur, si bien este pasivo no tiene un vencimiento determinado. Será el fondo soberano quien marque las fechas de pago y la cantidad de deuda más intereses que solicita devolver.



P3 Spain Logistic Park sale a cotizar mientras analiza nuevas inversiones en activos bien 'llave en mano' o ya construidos, siempre que cumplan con los requisitos de la estrategia de crecimiento de la firma.



Según apunta en el folleto, esta política de negocio pasa por comprar activos logísticos dedicados principalmente a distribución y almacenaje de mercancías, que estén emplazados en el centro del país o el corredor mediterráneo y que aseguren "ingresos consistentes" en el medio plazo.



La socimi del fondo de Singapur asegura ser un propietario con perfil de inversión a largo plazo, por lo que descarta la venta de alguno de sus activos.



Incendio en un muelle de carga

Hace dos años, como informó en su día LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, se produjo un incendio en estas mismas instalaciones, que sólo ocasionó daños materiales. Las llamas se iniciaron en un camión, en el exterior de uno de los numerosos muelles de carga, pero se extendieron hasta el interior, donde fueron sofocadas.