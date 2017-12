Un premio honorífico concedido por una organización privada... en la sede del Parlamento Europeo

Archivos relacionados Normas que ACES aplica a los candidatos. (Tamaño: 1,0 Mb.) Temas relacionados Deportes Unión Europea Ayuntamiento de Guadalajara Quien ha concedido la distinción "Ciudad Europea del Deporte" a Guadalajara y a otras tres localidades españolas es ACES Europa, una organización privada que usa para sus actos el propio Parlamento Europeo.



La Comisión de Evaluación de ACES Europe, que se publicita como organismo sin ánimo de lucro con sede en Bruselas y como recognized by the European Commission in the White Paper (Art.50), ha estado compuesta, además de por su presidente, Gian Francesco Lupattelli, por el vicepresidente, el escocés John Swanson; el alcalde de Noordwijck y diputado holandés, Jan Rijpstra; el secretario general Hugo Alonso y Antonio Garde, delegado de ACES Europe en España.



Si este año son cuatro las localidades españolas que pasarán por Bruselas para recoger su galardón, la "cosecha en 2016 fue mucho mayor, con nada menos que 15 designadas, frente a las apenas tres de 2010, cuando fue elegida Salamanca. Las razones de semejantes oscilaciones no quedaba claras. Las normas que aplican actualmente a los candidatos, que incluyen los fees que deben abonar y que se pueden consultar en el PDF adjunto, limitan a 4 las ciudades "premiables" en España para cada edición.



Por España ya han tenido esta distinción Boadilla del Monte (Madrid), Lérida, Marbella (Málaga), Salamanca, Puertollano (Ciudad Real), Bilbao, Castellón, Lorca (Murcia), Estepona (Málaga), Castelldefels (Barcelona), Córdoba, Guecho (Vizcaya), Logroño, Santander, Alcobendas (Madrid), Alhaurín de la Torre (Málaga), Badalona (Barcelona), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Telde (Gran Canaria), Gijón (Asturias), Las Rozas (Madrid), Melilla y Mollet del Vallés (Barcelona).



En su hiperactividad promocional, ACES no se limita a reconocer administraciones locales. El Pozo Alimentación también recibirá este miércoles el galardón como Empresa Europea del Deporte y la Salud de 2018, del que ya alardean como "promovido por el Parlamento Europeo" y que se supone reconoce "la apuesta de la compañía española, con sede en Alhama de Murcia, por la promoción de la salud y el deporte entre sus más de 4.000 trabajadores".



Ésta es la primera empresa de alimentación en Europa que recibe esta distinción, impulsada por ACES Europe y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano DCH, y en la que se valoró los 5.000 metros cuadrados de espacios deportivos que dispone para uso exclusivo de su plantilla. La oferta incluye gimnasio, pistas de pádel y tenis y un pabellón cubierto, concebido para la práctica de fútbol sala y de otros deportes como el tenis de mesa. La compañía ha invertido en estas instalaciones 170.000 euros en los últimos dos años. Y ahora también consigue su premio.



Para los lectores de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA interesados en conocer la historia de ACES Europe Management, puede ser interesante el siguiente vídeo, con explicaciones en español, de los orígenes de esta entidad.