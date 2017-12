Todos los festivos de la provincia de Guadalajara, de un vistazo Relación completa de las dos fiestas locales que corresponden a cada municipio Procesión de la Virgen de la Antigua en El Casar. Actualizado Compartir: | Imprimir | ¿Algún error? | Enviar | Comentar 0

La Crónica de Guadalajara Temas relacionados Economía Guadalajara (Provincia) Ocio Reproducimos a continuación la Relación de Fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables de los municipios de la provincia de Guadalajara para 2018, según han aparecido publicadas en la Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 1 de diciembre.

MUNICIPIO / LOCALIDAD

y sus FIESTAS ABÁNADES 15 MAYO Y 24 SEPTIEMBRE

ABLANQUE 26 MAYO Y 22 SEPTIEMBRE

ADOBES 28 ABRIL Y 11 AGOSTO

ALAMINOS 15 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE

ALARILLA 15 MAYO Y 27 JULIO

ALBALATE DE ZORITA 5 FEBRERO Y 27 SEPTIEMBRE

ALBARES 13 Y 14 JUNIO

ALBENDIEGO 30 ENERO Y 8 AGOSTO

ALCOCER 16 AGOSTO Y 17 SEPTIEMBRE

ALCOLEA DE LAS PEÑAS 15 MAYO Y 16 AGOSTO

ALCOLEA DEL PINAR 13 JUNIO Y 16 AGOSTO

ALCOROCHES 22 Y 23 AGOSTO

ALDEANUEVA DE ATIENZA 29 AGOSTO

ALDEANUEVA DE GUADALAJARA 16 AGOSTO Y 13 DICIEMBRE

ALGAR DE MESA 5 JUNIO Y 12 SEPTIEMBRE

ALGORA 13 Y 16 JULIO

ALHONDIGA 25 JUNIO Y 10 SEPTIEMBRE

ALIQUE 13 JUNIO

ALMADRONES 16 JUNIO Y 8 OCTUBRE

ALMOGUERA 3 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE

ALMONACID DE ZORITA 10 Y 11 SEPTIEMBRE

ALOCEN 17 Y 20 AGOSTO

ALOVERA 24 ENERO Y 7 SEPTIEMBRE

ALUSTANTE 19 ENERO Y 11 MAYO

AMAYAS 4 AGOSTO

ANCHUELA DEL CAMPO 11 AGOSTO

ANCHUELA DEL PEDREGAL 15 AGOSTO Y 1 OCTUBRE

ANGÓN 3 FEBRERO Y 25 NOVIEMBRE

ANGUITA 6 AGOSTO Y 8 OCTUBRE

ANQUELA DEL DUCADO 16 AGOSTO Y 17 SEPTIEMBRE

ANQUELA DEL PEDREGAL 13 JUNIO Y 16 AGOSTO

ARAGOSA 6 Y 7 SEPTIEMBRE

ARANZUEQUE 13 JUNIO Y 30 AGOSTO

ARBANCÓN 2 FEBRERO Y 24 AGOSTO

ARBETETA 13 Y 14 SEPTIEMBRE

ARGECILLA 8 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE

ARMALLONES 13 JUNIO

ARMUÑA DE TAJUÑA 15 MAYO Y 24 AGOSTO

ATANZON 3 FEBRERO Y 28 AGOSTO

ATIENZA 23 MARZO Y 14 SEPTIEMBRE

AUÑÓN 21 MAYO Y 10 SEPTIEMBRE

AZUQUECA DE HENARES 15 MAYO Y 17 SEPTIEMBRE

BAIDES 24 ENERO Y 16 AGOSTO

BAÑOS DE TAJO 13 Y 14 SEPTIEMBRE

BAÑUELOS 13 JUNIO Y 4 AGOSTO

BARRIO DE CANALES DEL DUCADO 13 JUNIO Y 16 AGOSTO

BARRIOPEDRO 3 FEBRERO Y 31 OCTUBRE

BERNINCHES 7 Y 8 SEPTIEMBRE

BODERA, LA 3 y 4 Agosto

BRIHUEGA 16 AGOSTO Y 22 OCTUBRE

BUDIA 10 Y 11 SEPTIEMBRE

BUJALARO 15 MAYO Y 29 JUNIO

BUSTARES 10 Y 16 AGOSTO

CABANILLAS DEL CAMPO 2 FEBRERO Y 4 MAYO

CAMPILLO DE DUEÑAS 24 AGOSTO Y 8 SEPTIEMBRE

CAMPILLO DE RANAS 10 Y 11 AGOSTO

CAMPISABALOS 19 Y 20 JULIO

CANALES DEL DUCADO 13 JUNIO Y 16 AGOSTO

CANREDONDO 15 MAYO Y 9 JULIO

CANTALOJAS 10 Y 11 OCTUBRE

CAÑIZAR 15 MAYO Y 28 MAYO

CARRASCOSA DE HENARES 22 MAYO Y 10 AGOSTO

CASA DE UCEDA 24 AGOSTO Y 3 SEPTIEMBRE

CASAR, EL 5 FEBRERO Y 3 SEPTIEMBRE

CASAS DE SAN GALINDO 1 Y 2 JUNIO

CASASANA 17 Y 20 AGOSTO

CASPUEÑAS 13 JUNIO Y 1 SEPTIEMBRE

CASTEJÓN DE HENARES 15 MAYO Y 29 SEPTIEMBRE

CASTELLAR DE LA MUELA 15 Y 19 MAYO

CASTILFORTE 2 Y 3 FEBRERO

CASTILNUEVO 30 JULIO

CENDEJAS DE ENMEDIO 17 ENERO Y 21 JULIO

CENDEJAS DE LA TORRE 22 Y 23 ENERO

CENDEJAS DE PADRASTRO 25 JULIO Y 8 SEPTIEMBRE

CENTENERA 5 FEBRERO Y 14 SEPTIEMBRE

CERECEDA 13 y 14 AGOSTO

CHECA 10 Y 24 AGOSTO

CHEQUILLA 29 JUNIO Y 14 SEPTIEMBRE

CHILLARON DEL REY 13 JUNIO Y14 SEPTIEMBRE

CHILOECHES 25 ABRIL Y 14 SEPTIEMBRE

CIFUENTES 14 Y 17 SEPTIEMBRE

CINCOVILLAS 23 ENERO

CIRUELAS 5 SEPTIEMBRE

CIRUELOS DEL PINAR 3 SEPTIEMBRE Y 12 NOVIEMBRE

CIVICA 16 AGOSTO Y 17 OCTUBRE

COBETA 13 JUNIO Y 7 SEPTIEMBRE

COGOLLOR 15 Y 18 JUNIO

COGOLLUDO 5 FEBRERO Y 12 NOVIEMBRE

CONCHA 16 AGOSTO

CONDEMIOS DE ABAJO 13 JUNIO Y 8 SEPTIEMBRE

CONDEMIOS DE ARRIBA 22 ENERO Y 16 AGOSTO

CONGOSTRINA 14 AGOSTO Y 4 DICIEMBRE

COPERNAL 3 FEBRERO Y 16 AGOSTO

CÓRCOLES 28 Y 29 MAYO

CORDUENTE 6 Y 7 SEPTIEMBRE

CUBILLEJO DE LA SIERRA 13 JUNIO Y 21 AGOSTO

CUBILLEJO DEL SITIO 23 ENERO Y 25 AGOSTO

CUBILLO DE UCEDA, EL 15 MAYO Y 25 AGOSTO

DRIEBES 1 Y 2 OCTUBRE

DURÓN 13 AGOSTO Y 19 DICIEMBRE

EMBID 1 OCTUBRE

ESCAMILLA 7 JULIO Y 15 SEPTIEMBRE

ESCARICHE 17 ENERO Y 15 MAYO

ESCOPETE 4 MAYO Y 3 AGOSTO

ESPINOSA DE HENARES 30 Y 31 AGOSTO

ESPLEGARES 10 AGOSTO Y 14 SEPTIEMBRE

ESTABLES 13 AGOSTO

ESTRIEGANA 17 y 18 AGOSTO

FONTANAR 14 MAYO Y 16 AGOSTO

FUEMBELLIDA 23 Y 24 AGOSTO

FUENCEMILLAN 25 ENERO Y 3 MAYO

FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES 14 SEPTIEMBRE Y 30 NOVIEMBRE

FUENTELENCINA 14 MAYO Y 28 AGOSTO

FUENTELSAZ 17 MAYO Y 16 AGOSTO

FUENTELVIEJO 3 MAYO Y 16 AGOSTO

FUENTENOVILLA 14 y 15 MAYO

GAJANEJOS 15 MAYO Y 13 JUNIO

GALÁPAGOS 5 FEBRERO Y 24 AGOSTO

GÁRGOLES DE ABAJO 16 Y 17 AGOSTO

GALVE DE SORBE 23 JUNIO Y 18 AGOSTO

GASCUEÑA DE BORNOBA 25 MAYO Y 17 AGOSTO

GUALDA 3 Y 4 AGOSTO

GUADALAJARA 8 Y 14 SEPTIEMBRE

HENCHE 3 MAYO Y 24 AGOSTO

HERAS DE AYUSO 22 JUNIO Y 28 SEPTIEMBRE

HIENDELAENCINA 22 NOVIEMBRE

HIJES 10 JUNIO Y 17 Agosto

HINOJOSA 17 AGOSTO

HITA 17 Y 20 AGOSTO

HOMBRADOS 19 MAYO Y 28 AGOSTO

HONTOBA 5 FEBRERO Y 10 SEPTIEMBRE

HORCHE 8 Y 10 SEPTIEMBRE

HORTEZUELA DE OCÉN 19 ENERO Y 28 MAYO

HUERCE, LA 20 ENERO Y 25 MAYO

HUÉRMECES DEL CERRO 3 FEBRERO Y 6 AGOSTO

HUERTAHERNANDO 13 JUNIO Y 29 SEPTIEMBRE

HUEVA 13 Y 14 SEPTIEMBRE

HUMANES 10 SEPTIEMBRE Y 26 DICIEMBRE

ILLANA 16 AGOSTO Y 8 SEPTIEMBRE

INIESTOLA 11 JUNIO Y 10 DICIEMBRE

INVIERNAS, LAS 15 MAYO Y 22 JUNIO

IRUESTE 2 FEBRERO Y 14 SEPTIEMBRE

JADRAQUE 14 Y 15 SEPTIEMBRE

JIRUEQUE 13 JUNIO Y 24 AGOSTO

LABROS 15 MAYO

LEDANCA 15 MAYO Y 8 OCTUBRE

LORANCA DE TAJUÑA 4 AGOSTO Y 14 SEPTIEMBRE

LUPIANA 6 MAYO Y 24 AGOSTO

LUZAGA 10 JULIO Y 21 SEPTIEMBRE

LUZON 13 JUNIO Y 10 SEPTIEMBRE

MAJAELRAYO 24 JUNIO Y 2 SEPTIEMBRE

MALAGA DEL FRESNO 6 AGOSTO Y 8 OCTUBRE

MALAGUILLA 2 FEBRERO Y 31 AGOSTO

MANDAYONA 6 Y 7 SEPTIEMBRE

MANTIEL 15 JUNIO Y 10 AGOSTO

MARANCHÓN 17 MAYO Y 10 SEPTIEMBRE

MARCHAMALO 4 Y 15 MAYO

MASEGOSO DE TAJUÑA 12 JUNIO Y 11 NOVIEMBRE

MATARRUBIA 4 MAYO Y 24 AGOSTO

MATILLAS 22 JUNIO Y 7 DICIEMBRE

MAZARETE 16 Y 17 AGOSTO

MAZUECOS 24 y 25 ENERO

MEDRANDA 20 ENERO Y 22 JUNIO

MEGINA 22 MAYO Y 16 AGOSTO

MEMBRILLERA 27 y 28 AGOSTO

MIEDES DE ATIENZA 13 JUNIO Y 8 SEPTIEMBRE

MIERLA, LA 15 Y 16 AGOSTO

MILLANA 20 ENERO Y 29 AGOSTO

MILMARCOS 16 AGOSTO Y 14 SEPTIEMBRE

MIRABUENO 11 Y 12 MAYO

MIRALRIO 23 ABRIL Y 7 SEPTIEMBRE

MOCHALES 17 MAYO Y 24 SEPTIEMBRE

MOHERNANDO 19 ENERO Y 3 MAYO

MOLINA DE ARAGÓN 16 JULIO Y 1 SEPTIEMBRE

MONASTERIO 7 Y 8 SEPTIEMBRE

MONDEJAR 23 JULIO Y 14 SEPTIEMBRE

MONTARRON 20 ENERO Y 7 AGOSTO

MORATILLA DE LOS MELEROS 17 MAYO Y 12 SEPTIEMBRE

MORENILLA 23 Y 24 AGOSTO

MUDUEX 26 JULIO Y 12 NOVIEMBRE

NAVA, LA 23 Y 24 AGOSTO

NEGREDO 10 Y 11 AGOSTO

OCENTEJO 3 y 6 AGOSTO

OLIVAR, EL 4 Y 6 AGOSTO

OLMEDA DE COBETA 4 Y 16 AGOSTO

OLMEDA DE JADRAQUE 16 MAYO Y 22 AGOSTO

ORDIAL, EL 18 y 20 AGOSTO

OREA 2 FEBRERO Y 7 SEPTIEMBRE

PALMACES DE JADRAQUE 7 y 10 SEPTIEMBRE

PAREDES DE SIGÜENZA 3 MAYO Y 28 AGOSTO

PAREJA 6 Y 7 SEPTIEMBRE

PASTRANA 22 ENERO Y 15 OCTUBRE

PEDREGAL, EL 26 JUNIO Y 9 OCTUBRE

PEÑALEN 25 JUNIO Y 15 SEPTIEMBRE

PEÑALVER 6 Y 7 SEPTIEMBRE

PERALEJOS DE LAS TRUCHAS 21 Y 24 SEPTIEMBRE

PERALVECHE 11 JUNIO Y 13 AGOSTO

PINILLA DE JADRAQUE 5 FEBRERO Y 24 AGOSTO

PINILLA DE MOLINA 22 JUNIO Y 3 AGOSTO

PIOZ 5 FEBRERO Y 15 MAYO

PIQUERAS 16 Y 17 AGOSTO

POBO DE DUEÑAS, EL 15 MAYO Y 20 AGOSTO

POVEDA DE LA SIERRA 16 Y 17 AGOSTO

POZO DE ALMOGUERA 10 Y 12 NOVIEMBRE

POZO DE GUADALAJARA, EL 1 FEBRERO Y 21 SEPTIEMBRE

PRADENA DE ATIENZA 13 JUNIO

PRADOS REDONDOS 4 MAYO Y 16 AGOSTO

PUEBLA DE BELEÑA 24 JUNIO Y 7 OCTUBRE

PUEBLA DE VALLES 28 SEPTIEMBRE Y 10 AGOSTO

QUER 22 ENERO Y 31 AGOSTO

REBOLLOSA DE JADRAQUE 16 Y 17 AGOSTO

RECUENCO, EL 13 JUNIO Y 8 SEPTIEMBRE

RENERA 2 y 3 AGOSTO

RIBA DE SAELICES 11 MAYO Y 11 OCTUBRE

RILLO DE GALLO 24 Y 25 AGOSTO

RIOFRIO DEL LLANO 10 y 11AGOSTO

ROBLEDILLO DE MOHERNANDO 25 ABRIL Y 15 MAYO

ROBLEDO DE CORPES 4 AGOSTO Y 29 SEPTIEMBRE

ROMANILLOS DE ATIENZA 30 NOVIEMBRE Y 10 AGOSTO

ROMANONES 8 SEPTIEMBRE Y 7 DICIEMBRE

SACECORBO 15 MAYO Y 24 AGOSTO

SACEDON 1 JUNIO Y 29 AGOSTO

SAELICES DE LA SAL 24 AGOSTO Y 14 SEPTIEMBRE

SALMERÓN 14 MAYO Y 14 SEPTIEMBRE

SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO 8 JUNIO Y 16 AGOSTO

SAN ANDRÉS DEL REY 16 AGOSTO Y 30 NOVIEMBRE

SANTIUSTE 5 JUNIO Y 7 AGOSTO

SAUCA 3 FEBRERO Y 8 OCTUBRE

SAYATÓN 16 Y 17 AGOSTO

SELAS 1 JUNIO Y 16 AGOSTO

SEMILLAS 16 AGOSTO Y 2 OCTUBRE

SETILES 6 AGOSTO Y 8 OCTUBRE

SIENES 16 AGOSTO Y 10 DICIEMBRE

SIGÜENZA 22 ENERO Y 16 AGOSTO

SOLANILLOS DEL EXTREMO 30 Y 31 AGOSTO

SOMOLINOS 3 y 6 AGOSTO

SOTILLO, EL 17 AGOSTO Y 8 OCTUBRE

SOTODOSOS 15 JUNIO Y 1 OCTUBRE

TAMAJÓN 17 Y 20 AGOSTO

TARAGUDO 8 MAYO Y 25 JUNIO

TARAVILLA 16 Y 17 AGOSTO

TARTANEDO 14 NOVIEMBRE Y 24 AGOSTO

TENDILLA 10 Y 11 SEPTIEMBRE

TERZAGA 11 Y 13 AGOSTO

TIERZO 17 MAYO Y 16 AGOSTO

TOBA, LA 3 FEBRERO Y 24 AGOSTO

TOBILLOS 23 JUNIO

TORDELLEGO 13 MAYO Y 8 AGOSTO

TORDELPALO 15 Y 16 AGOSTO

TORDELRÁBANO 30 MAYO Y 16 AGOSTO

TORDESILOS 25 ABRIL Y 13 JUNIO

TORIJA 7 Y 10 SEPTIEMBRE

TORRE DEL BURGO 8 SEPTIEMBRE

TORRECUADRADA DE MOLINA 22 MAYO Y 18 AGOSTO

TORRECUADRADILLA 13 JUNIO Y 24 AGOSTO

TORREJÓN DEL REY 2 FEBRERO Y 17 AGOSTO

TORREMOCHA DE JADRAQUE 23 Y 24 AGOSTO

TORREMOCHA DEL CAMPO 17 Y 18 MAYO

TORREMOCHA DEL PINAR 6 AGOSTO Y 8 OCTUBRE

TORREMOCHUELA 10 AGOSTO Y 24 SEPTIEMBRE

TORTOLA DE HENARES 30 ABRIL Y 23 NOVIEMBRE

TORTUERA 7 Y 10 SEPTIEMBRE

TORTUERO 5 FEBRERO Y 11 AGOSTO

TRAID 13 Y 14 AGOSTO

TRIJUEQUE 11 JUNIO Y 14 SEPTIEMBRE

TRILLO 7 Y 10 SEPTIEMBRE

UCEDA 16 Y 17 AGOSTO

UJADOS 13 JUNIO Y 8 OCTUBRE

UTANDE 15 MAYO Y 22 JUNIO

VAL DE SAN GARCIA 13 JUNIO Y 8 OCTUBRE

VALDARACHAS 20 ENERO Y 15 MAYO

VALDEARENAS 15 MAYO Y 16 AGOSTO

VALDEAVELLANO 14 SEPTIEMBRE Y 13 DICIEMBRE

VALDEAVERUELO 22 JUNIO Y 31 AGOSTO

VALDECONCHA 2 FEBRERO Y 14 SEPTIEMBRE

VALDEGRUDAS 9 MAYO Y 18 JUNIO

VALDELCUBO 25 JULIO Y 11 SEPTIEMBRE

VALDENUÑO FERNANDEZ 11 JUNIO Y 14 SEPTIEMBRE

VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 15 MAYO Y 24 AGOSTO

VALDEPINILLOS 16 JUNIO Y 4 AGOSTO

VALDERREBOLLO 20 ENERO Y 15 MAYO

VALDESOTOS 3 y 6 AGOSTO

VALFERMOSO DE TAJUÑA 27 Y 28 AGOSTO

VALHERMOSO 13 y 14 SEPTIEMBRE

VALTABLADO DE RIO 3 y 6 AGOSTO

VALVERDE DE LOS ARROYOS 23 ENERO Y 10 JUNIO

VENTOSA 17 ENERO Y 17 MAYO

VIANA DE JADRAQUE 13 JUNIO Y 7 DICIEMBRE

VILLANUEVA DE ALCORON 13 JUNIO Y 14 SEPTIEMBRE

VILLANUEVA DE ARGECILLA 2 Y 3 FEBRERO

VILLANUEVA DE LA TORRE 5 FEBRERO Y 22 JUNIO

VILLARES DE JADRAQUE 25 ABRIL Y 28 AGOSTO

VILLASECA DE HENARES 2 y 3 FEBRERO

VILLASECA DE UCEDA 1 MARZO Y 28 SEPTIEMBRE

VILLEL DE MESA 24 AGOSTO Y 18 SEPTIEMBRE

VIÑUELAS 10 Y 30 AGOSTO

YEBES 24 AGOSTO Y 28 SEPTIEMBRE

YEBRA 25 JUNIO Y 10 SEPTIEMBRE

YELAMOS DE ABAJO 13 JUNIO Y 8 OCTUBRE

YELAMOS DE ARRIBA 16 y 24 AGOSTO

YUNQUERA DE HENARES 29 JUNIO Y 15 SEPTIEMBRE

YUNTA, LA 3 MAYO Y 28 AGOSTO

ZARZUELA DE GALVE 15 y 16 SEPTIEMBRE

ZAOREJAS 13 JUNIO

ZARZUELA DE JADRAQUE 16 AGOSTO Y 23 NOVIEMBRE

ZORITA DE LOS CANES 19 MARZO Y 15 OCTUBRE



¿Te ha gustado este artículo? Coméntaselo a tus amigos y conocidos:

Otros artículos de Provincia Este viernes llueve... pero poco Quieren más “glorietas homenaje” a las fuerzas del orden por la provincia de Guadalajara Fiesta de la matanza en Tamajón Este jueves arde Horche ¿Pensaban que se había acabado la “polémica de los botellines”? Aquí llega la cuarta entrega... El viernes, certamen de villancicos en Pareja Guadalajara, en aviso por frío este miércoles Para el día de la Inmaculada vaticinan que vas a tiritar ¡A las carreteras! Empieza el puente Comentarios



Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Esta noticia aún no tiene comentarios publicados.



Puedes ser el primero en darnos tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿Qué destacarías? ¿Qué opinión te merece si lo comparas con otros similares?



Recuerda que las sugerencias pueden ser importantes para otros lectores.