Cultura, folklore y tradición en el programa navideño trillano, compuesto por una treintena de actos

Temas relacionados Trillo Navidad Coincidiendo con el Puente de la Inmaculada, Trillo ha dado el pistoletazo de salida a su programa navideño, una completa y variada oferta de actividades en las que la cultura, la tradición y el folklore serán los protagonistas.



Como platos fuertes de la programación preparada, que se prolongará hasta el próximo 13 de enero, destacan un espectáculo de Góspel, la visita de la Ronda La Alegría a las calles trillanas o la conferencia del conocido José Antonio Alonso. No faltarán tampoco algunas de las actividades ya tradicionales de estas fechas como el taller de fabricación de zambombas, la ronda navideña de villancicos, las fiestas nocturnas de Nochevieja y Reyes o las actividades y talleres de manualidades infantiles.



“El objetivo es que los trillanos cuenten con una oferta cultural de calidad y que puedan disfrutar de momentos divertidos o de ocio junto a amigos, vecinos o familiares en estos días tan gélidos en el pueblo, en los que casi da hasta miedo salir de casa”, comenta, en clave de humor, la concejala de Festejos del municipio, Marta Pérez, que espera que los vecinos desafíen al frío y participen y asistan a los actos propuestos.



Un concierto de cuencos tibetanos y violín ha dado por inaugurado el programa este pasado miércoles 6 de diciembre, festividad de la Constitución. El músico gaditano Pipo Romero, ya el sábado 9, ofrecerá una actuación en directo en la Casa de la Cultura acompañado por su inseparable guitarra. En sólo una semana, la localidad acogerá el I Canitrail de Trillo, una actividad deportiva que reunirá una vez más a decenas de corredores acompañados de sus mascotas caninas.



La Navidad ya se palpará en el ambiente el viernes 15 de diciembre, cuando se celebre una actividad ya tradicional por estas fechas. Organizado por la UMAT (Unión Musical y Artística de Trillo), el taller de fabricación de zambombas volverá a mostrar a los más pequeños del pueblo cómo realizar sus propios instrumentos navideños, de modo que no se pierda esta bonita tradición y se traspase de generación en generación. Sólo un día después, el sábado 16 de diciembre, la iglesia parroquial acogerá el sonido de la música espiritual afroamericana, un espectáculo de Góspel que promete ser una de las actividades estrella de esta Navidad.



La afamada y conocida Ronda La Alegría hará resonar sus villancicos y cantos en la tarde del miércoles 20 de diciembre en la Residencia Fuente Alegre, augurando las fechas venideras. Precisamente sobre este tipo de tradiciones charlará el autor y cantautor José Antonio Alonso, uno de los máximos exponentes en lo que a recuperación de la cultura popular y tradicional se refiere en nuestra provincia, que ofrecerá una conferencia titulada Historia y tradición. Rondas populares en la provincia de Guadalajara, el viernes, 22 de diciembre, en la Casa de la Cultura.



El deporte volverá a ser protagonista en otra de las actividades novedosas de esta Navidad, un seminario de entrenamiento en suspensión con TRX –ejercicios que se realizan con arneses especiales y que son capaces de ejercitar todo el cuerpo de manera muy completa- que se desarrollará en la jornada del sábado 30 de diciembre en el polideportivo municipal.



Las actividades navideñas previstas en el Colegio Ciudad de Capadocia, los talleres infantiles y el cine para niños durante toda la Navidad, las fiestas nocturnas de Nochevieja y Año Nuevo y la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos serán otras de las actividades del programa, que se prolongará hasta el 13 de enero, con el Desafío Invernal Trillo 2018. “Esperamos que sea del gusto de todos y todas y que vivamos una Navidad divertida y familiar, mientras tratamos de no perder las buenas costumbres y tradiciones de nuestra tierra y sacamos tiempo también, si es posible, para hacer algo de deporte”, desea la concejala del área.