Un ajedrecista de menos de 12 años, sin rival en Sigüenza

Temas relacionados Diputación de Guadalajara Sigüenza El Centro Municipal El Torreón de Sigüenza acogió el segundo de los ocho torneos que componen el XIII Circuito Provincial de Ajedrez escolar, un evento de la Diputación de Guadalajara organizado por la Delegación de la Federación de Ajedrez destinado a promover este deporte entre los escolares de toda la provincia.



El torneo contó con la participación de jugadores venidos de toda la provincia, así como de otras cercanas como Soria y Madrid que se enfrentaron frente a un tablero de ajedrez en seis rondas, con un tiempo para cada jugador de 10 minutos más un incremento de tres segundos por jugada realizada.



La competición transcurrió en el habitual ambiente de cordialidad y deportividad entre jugadores que resalta esta competición y la práctica de este juego, pero por ello está la competición exenta de rivalidad y ganas de superarse.



En el terreno deportivo resultó vencedor del torneo Carlos Rodríguez Romero que permaneció invicto durante el torneo, ganando las seis partidas disputadas, con gran mérito dado que este jugador pertenece a la categoría sub12 y tuvo que enfrentarse a jugadores varios años mayores que él.



En la categoría sub 16 ocuparon los primeros puestos Álvaro Delgado, Ángel Hilario Martín y Nerea Lozano. Los primeros en la categoría sub 12 fueron Carlos Rodríguez, David Crespo y Francisco Camacho. En la sub 10 los primeros clasificados fueron Nicolás Moral, Martín Marquerie y Samuel Pérez; y en la sub 8, los más jóvenes, los primeros puestos correspondieron a Carlos Perucha, Amparo Álvarez y Covadonga Martín.



La entrega de premios contó con la presencia del presidente de la Diputación y alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, que estuvo acompañado por el Concejal de Deportes, Julián Barrero; de la Vicepresidenta de la Asociación de Ajedrez Guadalajara, Cristina Gumiel, y del delegado provincial la Federación de Ajedrez, Martín Rodríguez.



Los organizadores del Circuito quieren agradecer "la extraordinaria acogida que el ayuntamiento de Sigüenza ha dispensado siempre a este Circuito", que además ofreció una visita guiada a los principales lugares de la ciudad para los padres de los jugadores que pudieron disfrutar de los fantásticos rincones que ofrece.



Clasificación del Circuito

Una vez celebradas 2 de las 8 pruebas del Circuito, las diferentes categorías quedarían lideradas de la siguiente forma: Sub-16: 1º Ángel Hilario Martín Soria, 2º Miguel Fernández Vicente, 3º Adrián Alonso Lázaro.

Sub-12: empate técnico en el primer puesto entre Carlos Rodríguez y David Crespo, ambos con 19 puntos, seguidos por Jorge Fernández Aparicio.

Sub-10: 1º Nicolás Moral Moreno, 2º Samuel Pérez Castro, Alejandro Ramírez Tur.

Sub-8: 1º Carlos Perucha Montilla, 2ª Covadonga Martín Soria y 3ª Amparo Álvarez Barriopedro.