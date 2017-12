“El Gobierno de Page es quien ha reactivado los proyectos que paralizó Cospedal en Guadalajara”

Noticias relacionadas “Page está intentando condenar a Guadalajara, pero no nos vamos a dejar pisotear”, dice Carnicero Temas relacionados Alberto Rojo Guadalajara (Provincia) García-Page Junta de Comunidades El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, recuerda que ha sido el actual Gobierno regional, presidido por Emiliano García-Page quien ha reactivado importantes proyectos para Guadalajara que quedaron paralizados por el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal, como es el caso del Hospital o del Campus universitario.



Rojo lamenta que la paralización de estos proyectos durante la anterior legislatura haya supuesto una ralentización en su puesta en marcha, ya que ha habido que hacer frente a situaciones que habían variado en estos últimos años, como normativas o directrices de obra. “En cualquier caso, resulta patético que todavía haya quien se empeñe en negar la evidencia, porque por mucho que se insista en afirmar una mentira, ésta no se convierte en verdad”, declara el delegado de la Junta.



“Las obras del Hospital están en marcha le pese a quien le pese”, reitera Rojo, quien añade que “lo triste de este asunto es que haya personas a las que parece molestarles que las obras se hayan reactivado”. Rojo recuerda que durante la legislatura anterior a Cospedal el Gobierno regional, presidido entonces por José María Barreda, financió el inicio de las obras de ampliación del Hospital, lo que permitió levantar parte de la estructura de los nuevos edificios. Por ello los trabajos que ahora se llevan a cabo no son tan visibles desde el exterior, ya que se centran en partes internas del edificio, explica el delegado de la Junta.



“Lástima que quienes ahora reclaman celeridad en las obras, no lo hicieran durante la legislatura pasada”, insiste Alberto Rojo, que hace un llamamiento a los responsables de las Administraciones públicas para que trabajen desde la responsabilidad y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y se pregunta por qué cuando se quejan de las partidas invertidas por el Gobierno regional en el Hospital nadie aporta la cifra de la cantidad que invirtió en este edificio el Gobierno de María Dolores de Cospedal.



El delegado de la Junta considera necesario que las Administraciones trabajen conjuntamente para avanzar en proyectos y “no para frenar los de aquellos que queremos mejorar los servicios para la ciudanía”. En este punto, Alberto Rojo considera realmente triste que servicios como el aparcamiento de Hospital de Guadalajara estén pendientes de que el Ayuntamiento quiera agilizar su parte de los trámites, “porque ahora mismo la decisión de abrir esa infraestructura está en sus manos, por mucho que se empeñen en decir lo contrario”.



Lo mismo ocurre con otras importantes iniciativas para la ciudad, como el Campus Universitario. Rojo recuerda que uno de los primeros proyectos a los que se dedicó Emiliano García Page al ser elegido presidente de Castilla-La Mancha fue el Campus Universitario. Fruto de ese interés se firmó un protocolo entre el Gobierno regional, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento que, “una vez más no avanza por los esfuerzos del Ayuntamiento en ralentizar el proceso”, explica el delegado.



“No creo que los ciudadanos elijan a los responsables políticos para que se dediquen a criticar. No es mi manera de afrontar el trabajo, ni lo es del presidente Emiliano García-Page, por lo que lamento mucho que haya quien prefiera dedicarse a obstaculizar en lugar de avanzar”, indica Rojo.