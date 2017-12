Que sea otro el que escriba por mí

Temas relacionados Opinión Seguir el ejemplo de los mejores es norma de prudencia, aunque no sea síntoma ni de iniciativa ni de imaginación. Al paso que van los tiempos, mejor así. Por eso, nada más sensato que seguir los pasos del columnista más leído de esta casa, que es el siempre cabal Carlos Sanz Establés.



Él, que no ha ocultado nunca ser admirador de Javier Gomá, utilizó para su última colaboración un buen puñado de citas del filósofo español (porque ambos términos no son incompatibles, aunque algunos lo sostengan). Su columna sigue ahí, así que el que lo desee puede disfrutarla.



Para seguir ese camino y ese magisterio he preferido ojear/hojear un libro de reciente publicación. En sus páginas, el historiador norteamericano Timothy Snyder se regodea en la fácil crítica a Donald Trump. Pero entre col y col, o entre zurriagazo y zurriagazo, también nos deja una veintena de consejos para ser ciudadanos de este siglo XXI y no morir (ni avergonzarnos) en el empeño.



Snyder recurre, para no perder la referencia, a la historia y, sobre todo, a los desastres europeos del siglo XX. Tiene material sobrado para ese propósito, como es fácil de entender. El libro es más sugerente por el título ("Sobre la tiranía") que por su contenido, pero hasta en los opúsculos más evanescentes siempre podemos encontrar algo de valor. Todo lo contrario que en las tertulias de televisión en la España de hoy, todo sea dicho...



Ahí van, sin más preámbulos, tres párrafos de inusual lectura por estos pagos, porque hablan de nuestra responsabilidad personal y nos niegan el consuelo de descargarla siempre sobre los demás. Hablamos de cosas serias.



"Si los abogados hubiesen seguido la norma de no ejecutar sin juicio, si los médicos hubiesen aceptado la regla de no operar sin consentimiento, si los empresarios hubiesen cumplido la prohibición de la esclavitud, si los burócratas se hubiesen negado a tramitar el papeleo que daba curso al asesinato, para el régimen nazi habría sido mucho más difícil cometer las atrocidades por las que hoy se le recuerda".



(...)



"Algunos mataban por convicción asesina. Pero muchos otros que mataron sentían miedo de destacarse. Además del conformismo operaban otras fuerzas. Pero sin los conformistas habrían sido imposibles las grandes atrocidades".



(...)



"Cuando das ejemplo, el hechizo del statu quo se rompe, y otros seguirán".





En pocas palabras: Si aún creemos que esto no va con nosotros es que estamos ciegos y no tendremos derecho al perdón. El plural siempre se hizo desde la primera persona del singular. A ver si lo practicamos antes de que sea tarde. Incluso empezando por Guadalajara. Hay materia.