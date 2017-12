En 2018, con Disney, “piensa, sueña, cree y atrévete”

Decía Walt Disney que la fuerza de voluntad abre caminos, que es posible convertir los sueños en realidad si se tiene la valentía de perseguirlos, que la mejor manera de lograr algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo.



Sin embargo, en los ámbitos profesional, político y personal, numerosas iniciativas se quedan en intenciones y deseos por miedo, por inercia, por pereza, por aversión al riesgo, por falta de determinación, coraje y auténtico apetito de ejecución.



En las grandes corporaciones, más que los buenos estrategas y planificadores, escasean los líderes capaces de pasar de las declaraciones a la acción (“moving beyond the talking stage”), listos para poner a rodar los conceptos y paradigmas de manera pragmática, de evangelizar sin frustración hasta que las ideas creativas aterricen en alcances de implantación realistas y a tiempo, de llevar a buen puerto los proyectos innovadores al menor coste razonable y en el plazo adecuado.



El influyente gremio de los planificadores, ideólogos y “reuniontólogos” malgasta sus esfuerzos si después falla la ejecución o si la parálisis por análisis retrasa los resultados hasta hacerlos nacer casi obsoletos. Lo mejor (pero tarde), es enemigo de lo bueno (y pronto), ¿les suena? Es el clásico dilema de los “planners vs. doers”, abundantemente documentado en la literatura americana del liderazgo y la gestión.



Y en España, nos pasa lo mismo, algunas veces perversamente aderezado por la cultura de la culpa, el miedo al ridículo y el estigma del fracaso. Sólo se equivoca el que ejecuta, el que arriesga, el que emprende, pero nuestras prácticas de gestión, en general, penalizan el error y castigan al que se equivoca, aunque falle poco y rápido y acierte la mayoría de las veces.



La controversia o dualidad entre el perfeccionismo teórico y una ejecución temprana más productiva ya existía a finales del siglo XVI en las guerras literarias de nuestro Siglo de Oro, un apasionante periodo de apogeo cultural y literario en el que España fue el asombro y la envidia del mundo.



De sus obras, “más de 100 en horas 24 pasaron de las musas al teatro”, proclamaba un Lope de Vega, a veces aliado con Quevedo (no siempre), y defendiendo la filosofía de una fórmula dirigida al gran público y de rápida escenificación en los “corrales de comedia”. Frente a ellos, el cultismo perfeccionista de Góngora o el clasicismo de Cervantes, más ajenos a la adaptación a los nuevos tiempos y a la adopción del gusto popular (léase hoy “era digital” y “el cliente en el centro”). Y como España es España, o sea, las dos Españas, la coyuntura daba lugar a batallas con las lanzas y ballestas del insulto, cargadas, eso sí, de sarcasmo e ironía, en los libelos y otros manuscritos de la época (lástima de Twitter). Así, entre sonetos y otras estrofas, Góngora calificaba de borracho al clérigo Lope; de Quevedo, además de borracho, decía que era cegato y que no sabía griego; ellos, a su vez, llamaban morisco a Góngora; y ante los ataques de Cervantes, del que decían que era colérico y mentiroso, Lope llegó a plasmar entre los tercetos de un soneto: “ese tu Don Quijote baladí, de culo en culo por el mundo va”. La esencia de nuestra patria, antes del 98, ya era capaz de criticar lo propio hasta ejemplificar el esperpento…



Mi recomendación, en estos días de obligada paz y amor, es que no malgasten su energía en polémicas estériles y perseveren en el propósito para 2018 de pasar de las palabras a la acción. No se dejen influenciar en sus entornos por la obstinada brigada del “uffff”, por los llorones y perezosos de siempre; no caigan en la trampa polisémica de aquellos que siempre dicen “habría que”, pero que nunca se ofrecen para hacer algo con sus propias manos; ni de aquellos que tienden a contestar “estamos en ello” pero invariablemente evitan comprometer una fecha, o reportar un grado de avance; de los que repetidamente empiezan, exigen y reclaman, pero jamás rematan…



En lugar de lamentarse de los pocos mimbres que uno tiene, trate de hacer el mejor cesto posible con los mimbres de los que dispone, e inspírese en la magia y la ilusión de Disney: “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”.



¡Feliz Navidad!