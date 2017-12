Varios árboles caídos, escaso balance del paso de “Ana” por Guadalajara

Como consecuencia del fuerte viento, no se han registrado incidencias destacables en Guadalajara desde la tarde del domingo. Vallas de obra caídas, la rotura de una rama en la calle Irlanda y de otra sobre los cables eléctricos de Francisco Aritio, provocando que los semáforos dejaran de funcionar han sido los hechos más reseñables.



También se han caído tres chopos en la Avenida Pedro Sanz Vázquez, un árbol en el Fuerte de San Francisco y se ha roto una rama en la rotonda de La Marina.



Como medida de prevención, ante el aviso de alerta naranja por vientos fuertes, el Ayuntamiento de Guadalajara procedió ayer por la noche a cortar el acceso peatonal, debido a la existencia de árboles de gran tamaño, de los siguientes lugares:



- Parque de la Concordia.

- Parque de San Roque.

- Parque Sandra.

- Parque situado junto a la c/ Juan Pablo II.

- Parque de la c/ Constitución.

- Parque de la Amistad.

- Parque de San Juan Bosco.

- Parque de la calle Alameda.



Las brigadas de jardines estaban aún evaluando los posibles daños en los parques a última hora de la mañana, para irlos abriendo de forma progresiva.



Peores previsiones que consecuencias

El Ayuntamiento de Guadalajara procedió este domingo al cierre total del parque de San Roque, la Finca de Castillejos y el zoo municipal, así como al cierre parcial del parque de la Concordia y a la clausura con simples cintas de la Policía Local de otras zonas verdes de la capital, medidas de precaución que persistirán mientras siga activada la alerta naranja.



Se aconsejó además no transistar por zonas arboladas debido al fuerte viento previsto en la capital alcarreña. El Ayuntamiento de Guadalajara hizo una serie de recomendaciones a los ciudadanos después de que la Agencia Estatal de Meteorología hubiera alertado de fenómenos adversos en la ciudad durante este domingo, desde las 18.00 a las 00.00 horas.



Durante ese periodo se esperaban vientos de hasta 100 kilómetros por hora.