Hay 17.000 empleos precarios en Guadalajara, según CCOO. ¿Tienes tú uno de ellos?

11/12/2017 caraduras.

estos son unos caraduras, fui yo a denunciar acoso, y ni puto caso, claro, como la jefe era mujer, te jodes, y si quieres te va Mortadelo

11/12/2017 y tengo ejemplos como para escribir un libro (no puedo por la Ley de Protección de Datos).

...sigo.



Entras en el facebook o el twitter del candidato y te encuentras una oda a la María (que precisamente no es una prima suya), que hace barranquismo y fotos de todas las melopeas que se ha pillado el último año. En fin, esto los crios, que los de mas de 40, y como encima sean de fuera de Guada, salvo algún casor rara de inmediata mala suerte, normalmente si están sin trabajo es porque vienen ya con mas trampas que una película de chinos (deudas, manutenciones reclamadas, etc) y no te duran mas de seis meses, lo que tarda el juzgado en mandarte la carta solicitando embargarle el sueldo.



En fin que hay mucho trabajo basura, pero que reconocer también que hay un nivel de educación y de implicación penoso, y a mucha gente le va a ser imposible poder salir de ahí. Mortadelo

11/12/2017 Si, el sueldo de un ministro, las vacaciones de un maestro y el trabajo de un cura....

Que conste que tengo claro que algunas empresas se pasan tres pueblos y parece que contratan a ganado mas que a personas, pero quería dar también el punto de vista de un empleador de miniPyme familiar (ni agencia de trabajo temporal ni empresa de estas que despiden el sábado para volver a contratar el lunes de madrugada).



Me suele caer a mi el marrón de hacer la selección cada vez que hay que contratar a alguien, y nunca he visto un nivel tan bajo como actualmente; las respuestas a las ofertas que tengo anunciadas son autoexcuyentes (tipo ´´ola me interesa llamame al 65XXXXX´´ o ´´E visto que vuscais jente´´), algunos te mandan una foto de la hoja del curriculum (si, ni formato PDF ni Word). Luego, en el curriculum lo mismo te encuentras que con 22 años han estado en 20 sitios en año y medio, o que por contra no tienen ni la ESO terminada, aunque el minicurso de carretillero o de riesgos laborales que no falte.