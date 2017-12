Encontrar empleo no es imposible para todos después de los 55 años en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Empleo Paro García-Page Junta de Comunidades El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 2.285.000 euros más al Programa ‘Garantía +55’, con lo que la inversión destinada a este programa asciende a 5,68 millones de euros. Un total de 1.783 personas se beneficiarán del programa este año, 650 personas más que con el presupuesto inicial. Se estima la participación de 237 ayuntamientos de la región y cinco entidades sin ánimo de lucro que desarrollarán más de 360 proyectos. Esta convocatoria, en principio, contaba con 3,4 millones de euros y pretendía llegar a 1.133 beneficiarios.



“Una vez ejecutada la convocatoria, 4.071 personas desempleadas mayores de 55 años habrán tenido la oportunidad de beneficiarse de este programa novedoso que no existía en la legislatura anterior”, ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco hoy en la rueda de prensa celebrada tras la reunión habitual del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.



“ ‘Garantía +55’ es un compromiso del presidente García-Page para conseguir la activación de personas mayores de 55 años que cobran el subsidio y tiene por objeto su reentrada al mercado laboral actualizando sus competencias, prolongando su vida activa y mejorando su autoestima, así como incrementar los ingresos familiares más allá de los 426 euros del subsidio y facilitar un tránsito digno hacia la jubilación”, ha explicado incidiendo en que el programa va dirigido específicamente a los perceptores de este subsidio.

Del mismo modo, permite la puesta en marcha de proyectos de utilidad social, de desarrollo local o comunitario, por parte de entidades locales y de entidades sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha.



Las personas que participen en estos proyectos, de manera voluntaria, tendrán derecho a que el trabajo al que se le adscriba sea adecuado a sus aptitudes físicas y profesionales y que no implique un cambio de residencia habitual.



En lo que se refiere a la participación provincial, en la provincia de Guadalajara hay 25 ayuntamientos que llevarán a cabo 34 proyectos para 172 personas



‘Proyectos +55’

Los proyectos ‘Garantía +55 años’ son intervenciones locales o comarcales, de utilidad social y de carácter temporal, que redunden en beneficio de la comunidad y que impliquen la mejora de sus condiciones sociales, económicas, culturales, educativas, ambientales o patrimoniales. Se desarrollarán por medio de la colaboración social de personas desempleadas perceptoras del subsidio para mayores de 55 años.



Los proyectos podrán incluir la realización de acciones de orientación al empleo, formación transversal, profesional u otras actividades. Durante el desarrollo de los mismos, las personas participantes obtendrán una experiencia profesional y podrán, según lo previsto en cada uno de ellos, participar en dichas actividades.



Las entidades beneficiarias podrán recibir una subvención de 500 euros mensuales, por cada persona desempleada adscrita a trabajos de colaboración social, no pudiendo superar en ningún caso, la cuantía que la entidad beneficiaria ha de abonar a las personas adscritas.



En la convocatoria correspondiente al año pasado, se concedieron ayudas para que 281 ayuntamientos y 15 entidades sin ánimo de lucro desarrollasen proyectos de interés social que fueron realizados por 2.288 personas.



Algunos de los proyectos realizados fueron programas de refuerzo educativo, atención en comedores y patrullas escolares, desarrollado en las localidades de Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Socuéllamos o Illescas; el programa de traslados de personas con discapacidad de Villanueva de Alcardete; programas de acompañamiento a personas de la tercera edad desarrollados también en Illescas y Herencia, entre otros; los programas de huertos ecológicos, que se han llevado a cabo en Mota del Cuervo o en Bargas; el de la Fundación El Sembrador de Albacete, de apoyo a la gestión del banco de alimentos; el de rehabilitación del casco antiguo llevado a cabo en la localidad de Tarancón; o el desarrollado en Riópar de catalogación y mantenimiento de las colecciones técnicas del museo industrial.