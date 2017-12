García-Page anuncia la ley más dura contra la violencia de género

Archivos relacionados García-Page, sobre la violencia de género. (Tamaño: 295,9 kb.) Temas relacionados Araceli Martínez Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades Feminismo Violencia de género El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este martes la campaña de invierno para la erradicación de la violencia de género ‘Tu papel es clave contra el machismo’ que se desarrolla en colaboración con la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, planteada para luchar contra esta lacra social que culminará con la entrada en vigor en 2018 de la Ley “más avanzada, la más moderna y eficaz, y la más dura” en la lucha contra la violencia de género.



En un video difundido este mismo martes en sus redes sociales y en las del Instituto de la Mujer, el presidente castellano-manchego ha mostrado su compromiso de que en 2018 “pongamos otra vez al día nuestra legislación” y volvamos a tener una Ley que proteja a las mujeres de la Región, aunque “lo verdaderamente importante no es lo que pongamos en el código penal o lo que hagamos en la legislación”, ha advertido. “Lo verdaderamente importante es que cada uno de nuestra parte, cada ciudadano y ciudadana de esta tierra, sea absolutamente intolerante con cualquier indicio, intuición o manifestación de violencia machista”.



Según sus propias palabras, es momento de decir “basta ya” y hacerlo “con claridad”, para que cada vez “sea más pequeño el espacio en el que puedan respirar aquellos que se dedican a maltratar”.



Campaña de invierno para combatir el maltrato

La campaña ‘Tu papel es clave contra el machismo’ va a servir para complementar las actuaciones desarrolladas para erradicar la violencia de género puestas en marcha por el Instituto de la Mujer con otras organizaciones sociales y empresariales.



En este caso, el Gobierno regional pretende implicar no sólo a las mujeres que sufren violencia de género, sino también a cualquier persona que pueda tener conocimiento de un caso de este tipo. Por ello, esta campaña estacional de invierno se desarrolla, como el año pasado, coincidiendo con el periodo vacacional de Navidades, ya que es cuando se rompen las rutinas de convivencia cuando se da un aumento de casos de violencia de género.



Para ello, se han distribuido 600.000 posavasos con el lema ‘La violencia machista no se tapa’, 100.000 unidades más que el año pasado, ya que hay más establecimientos que se quieren adherir a la iniciativa. Este año son más de 700 los establecimientos en toda Castilla-La Mancha que se han querido sumar a esta campaña. Asimismo, se repartirán 2,5 millones de servilletas con el lema: ‘Tu papel es clave’.



Por otro lado, y con el objetivo de reforzar la campaña ‘Tu papel es clave contra el machismo’, se pondrá en marcha en redes sociales (Facebook y Twitter) una campaña con diferentes materiales y la etiqueta #2018AñoCero. La idea de esta iniciativa es movilizar a las personas usuarias de estas redes a través de propósitos para el año 2018, en torno a esta lucha contra el machismo y las diferentes manifestaciones de violencia hacia las mujeres y niñas.



Asimismo, el Gobierno regional ha comenzado la formación de profesionales de farmacias en perspectiva de género para continuar avanzando en la lucha contra la violencia machista, fruto del acuerdo suscrito entre el Instituto de la Mujer y las organizaciones farmacéuticas de Castilla-La Mancha.



Desde el Gobierno de García-Page se considera que el personal de farmacias del entorno rural hace, en muchas ocasiones, de consejeras y consejeros médicos y aportan confianza a las usuarias con lp que es factible detectar, informar y ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, por lo que se hace fundamental contar con su complicidad e implicación. De esta manera, unas 100 personas pertenecientes al sector de farmacias en toda la región formarán parte de este trabajo de formación.