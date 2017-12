Seis millones de euros dejarán en Guadalajara las citas deportivas durante 2018, vaticina Román

Noticias relacionadas Román: “Ser Ciudad Europa del Deporte es un reconocimiento a todos los vecinos de Guadalajara” Escuche al alcalde defendiendo el valor de que Guadalajara sea Ciudad Europea del Deporte Temas relacionados Deportes Economía Empleo Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara ACES Europe ha entregado este martes las placas y banderas a las localidades españolas de Guadalajara, Antequera, San Cugat del Vallés y Santa Lucía de Tirajana, que disfrutarán de la condición de Ciudad Europea del Deporte en 2018 tras su reciente nombramiento en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, en la Gala de dicho organismo, celebrada en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara.



Además de éstas, el organismo presidido por el italiano Gian Francesco Lupatelli ha distinguido también como Villas Europeas del Deporte a Candeleda (Ávila) y Navia (Asturias).



El acto estuvo presidido por el Director General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y el subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez.



También estuvieron los alcaldes de Antequera, Manuel Barón, Candeleda, Miguel Hernández, Vicar, Antonio Bonilla, la teniente alcalde de San Cugat del Vallés, Carmela Fortuny, y su concejal de Deportes, Eloy Rovira, y los igualmente concejales de Deportes de Guadalajara, Eladio Freijo, y Santa Lucía de Tirajana, Raúl de Pablo.



El Director General de Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, dio la enhorabuena a Guadalajara por una "distinción más que merecida". "Guadalajara vive el deporte y tiene un calendario internacional que causa envidia. El deporte solo puede fundamentarse en el trabajo en equipo, y el Gobierno regional remará para que el deporte sea un punto de unión alrededor de Guadalajara", comentó.



Amores espera que toda la Comunidad Autónoma sienta esta fiesta del deporte "como algo suyo" y anunció una subvención pública de 200.000 euros y que todas las selecciones de la región en edad escolar van a llegar el logotipo de Guadalajara como Ciudad Europea del Deporte. "Como ya hizo Puertollano, hoy Guadalajara impulsa el proyecto castellano. Todas las ciudades han cogido ese testigo y quieren seguir el ritmo marcado por Guadalajara. Nos jugamos el futuro, pero si no trabajamos vamos a llegar tarde", dijo sobre el objetivo de la lucha contra el sedentarismo y la obesidad infantil.



El presidente de ACES Europe, Gian Luca Lupatelli, destacó el gran trabajo de Guadalajara en la fase de candidatura y prevé que la pugna será muy cerrada con el resto de ciudades españolas por ser elegida como mejor Ciudad Europea del Deporte.



"Las otras ciudades se van a preparar muy bien y habrá una enorme lucha por ser la mejor. Venir a Guadalajara me trae buenos recuerdos porque en 1999 Madrid fue la primera Capital Europea del Deporte. Somos una gran familia de alcaldes. Creo que el futuro será de los Ayuntamientos porque son los que impulsan el deporte popular. Trabajamos por el deporte para todos y, gracias a todos, podemos ver a una Europa de los deportistas, verdadera y unida", declaró.



IMPACTO ECONÓMICO DE 6 MILLONES

Durante la gala, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha anticipado algunas de las 231 actividades, 25 de ellas de carácter nacional y 8 internacional, programadas por el Ayuntamiento de la capital alcarreña para 2018 para celebrar la Ciudad Europea del Deporte, y que generarán 250.000 visitantes y cerca de 6 millones de euros de impacto económico.



"Los vecinos sois los verdaderos protagonistas del galardón que ha recibido Guadalajara. Yo soy el representante que ha recogido la bandera de los que cada día hacéis deporte. Todos somos representantes de una España plural y diversa y estamos unidos por el deporte, pero no sólo del que levanta pasiones sino del que educa. Este nombramiento nos sirve de estímulo para seguir trabajando por el deporte", aseguró Román.



Entre los eventos que organizará Guadalajara 2018, que incrementará en un 8 por ciento el número de pernoctaciones, de 50.000 a 54.000, estarán el partido entre las selecciones sub-19 de España e Italia, la Copa del Mundo de gimnasia, la reunión de atletismo para conmemorar el 30 aniversario de la presencia de la selección cubana, el Campeonato de Europa de bádminton y el Campeonato de España de trasplantados.



Asimismo, celebrará la Feria del Deporte en mayo, así como ciclos de conferencias, concursos de pintura, trofeos de fútbol, balonmano o fútbol sala y la Carrera de la Salud y Nutrición para celebrar el nombramiento de ACES Europe. "No nos ponemos límites, podemos ser lo que queramos ser. Cuando se trabaja con pasión es más fácil obtener el fruto que se desea", añadió Román.



Al margen de representantes municipales de las ciudades y villas europeas españolas de 2018 también los hubo del Ayuntamiento de Málaga, Capital Europea del Deporte en 2020. El responsable de Recursos Humanos del Grupo Fuertes, Manuel García Juesas, recogió también la placa que premia a ElPozo Alimentación como Empresa Europea del Deporte y la Salud de 2018, en reconocimiento a la apuesta de la compañía con base en Alhama de Murcia por la salud y el deporte entre sus cerca de 4.700 trabajadores.



Esta Gala supone el inicio de las actividades deportivas como Ciudad Europea del Deporte de 2018 de Guadalajara, que acoge desde este pasado lunes y hasta este miércoles el I Congreso Nacional de Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizaje, inaugurado por los secretarios de estado para el Deporte y de Educación, José Ramón Lete y Marcial Marín.