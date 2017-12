Nunca fue tan fácil ganar dinero

No hay que esperar al sorteo de la Lotería Nacional del 22 de diciembre para hacerse millonario en España. Ni siquiera hay que cruzar apuestas y ganarlas a propósito de lo que ocurrirá el 21 de diciembre en Catanluña/Cantalunya/Catalonia. Para hacerse millonario basta con abrir el correo electrónico, leerlo y responder a un e-mail como este para pasar a entretener el resto de tus días contando y recontando cinco millones y medio de dólares, del derecho y del revés:



Estimado cliente estimado,



AVISO DE TRANSFERENCIA TELEGRÁFICA.



Por la presente le informamos oficialmente de su Transferencia Telegráfica del Fondo a través de nuestro banco, Zenith Bank (UK) Ltd UK, a su cuenta bancaria oficialmente aprobada por el Banco Mundial, Suiza WBS (WBS) para acreditar los US $ 5.500.000.00M Dólares en su banco cuenta.



Tenga en cuenta que comencé a procesar su pago y que todos los artículos relacionados con su transferencia inmediata se completarán en el menor tiempo posible desde el momento en que recibimos la información solicitada.



También se le informó que el Gobernador de Zenith Bank (UK) Ltd firmará su aviso de pago y se enviará una copia del aviso al Banco Mundial en Suiza para algunos propósitos de registro. Mientras tanto, su información y su información de contacto completa han sido recibidas de nuestro director de investigación. Barrister Sarah Collins actuará en su nombre para obtener un Formulario de liquidación sin vivienda para la liberación inmediata de su fondo.



Este fondo fue parte del difunto presidente Hugo Chávez de Venezuela descubrió un fondo malversado con el Banco Mundial, y el banco suizo decidió distribuirlo generosamente para ayudar a algunos afortunados y la UE acuerda con el banco suizo distribuir el Fondo a 700 miles de personas en América, Europa y Asia y África en otros para mejorar sus negocios.



Confirme la siguiente información exactamente porque esta oficina no puede permitirse que se le acredite una transferencia incorrecta de fondos o responsable de cualquier fondo acreditado a una cuenta desconocida.



Todo lo que se requiere de usted es cobrar el formulario de alquiler no privado para que podamos acreditar su cuenta directamente por transferencia telegráfica oa través de uno de nuestros bancos correspondientes y enviarle copias de los documentos de liberación de transferencia a usted y a sus banqueros para confirmar.



Si sigue nuestras instrucciones, sus fondos se acreditarán y reflejarán en su cuenta bancaria dentro de los cinco (5) días hábiles a partir del día que reciba este tipo de estadía en el extranjero.



Para obtener más detalles y asistencia sobre esta Notificación de envío de remesas,

Por favor, adelante



NOMBRE COMPLETO:



DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO:



NÚMERO DE TELÉFONO Y FAX:



Lástima que cuando miras el remite compruebas que, pese a figurar en el encabezamiento un despacho de abogados londinenses, el mail te ha llegado desde un dominio en Bangladesh, tierra fértil en inundaciones, timadores y otras miserias, además de campo abonado para la semiesclavitud a beneficio de algunas conocidas multinacionales, incluso españolas.



Visto lo cual, te hurgas en el bolsillo y respiras aliviado porque, al menos hoy, tienes el 1,20 que te cobran en el bar por el café con leche (en vaso de caña, como siempre, y corto de café, como te aconseja desde hace poco tu médico).



Mañana, ya se verá.