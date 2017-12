¿Un alto cargo saltándose la lista de espera para operarse de varices? Hay uno bajo sospecha

Temas relacionados PP PSOE Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El diputado del PP de Castilla-La Mancha Carlos Velázquez ha denunciado que el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Íñigo Cortázar, se ha operado en el Hospital de Cuenca "saltándose protocolos" por no ser ésta su área sanitaria; algo a lo que el PSOE ha replicado que se debe a un proceso rutinario habitual gracias al trabajo en red que se realizar entre los hospitales de la región.



En declaraciones a los medios en las Cortes, Velázquez ha acusado al director general de no haber pasado por lista de espera para esta operación de varices, algo que, a su juicio, "de confirmarse sólo dejaría como salida digna la dimisión".



La diputada del PSOE Isabel Abengózar ha sido la encargada de contestar a Velázquez, explicando que "cualquier ciudadano, sea político, abogado o director general, tiene derecho a utilizar el trabajo en red para operarse en un hospital que no sea el de referencia".