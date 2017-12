El PP propone ahora contratar más médicos para reducir listas de espera y PSOE y Podemos lo rechazan

Noticias relacionadas El SESCAM insiste en afirmar que las listas de espera están bajando Las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos en contra de PSOE y Podemos, han rechazado una propuesta de resolución presentada por el Partido Popular en la que pedían al Parlamento instar al Gobierno regional a adoptar "medidas urgentes" para reducir las listas de espera.



La petición sugería la contratación de más profesionales sanitarios, algo que durante el debate parlamentario ha sido criticado por las bancadas de PSOE y Podemos, con el argumento de que el PP despidió a miles de profesionales cuando gobernaba.



Ésta ha sido la única propuesta de resolución sometida a votación, en un debate sustanciado sólo unas horas después de conocerse los datos de listas de espera al cierre del mes de noviembre, defendidos desde el Gobierno por revelar que hay menos de 100.000 pacientes esperando por sexto mes consecutivo y criticados por el PP porque constatan un aumento de la lista de espera quirúrgica en comparación con la pasada legislatura.



PODEMOS SUGIERE REDISTRIBUIR ÁREAS DE SALUD

La diputada de Podemos María Díaz, ha iniciado su intervención pidiendo explicaciones al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, sobre las cifras "reales" de listas de espera, cuyos "malos datos" son "culpa de la mala gestión de recursos humanos".



"Muchas de las consultas y quirófanos siguen cerrados por las tardes, y el problema no es sólo la falta de más personal", ha dicho, tras lo que ha sugerido como medida para evitar colapsos "la redistribución de áreas de salud, ya que algunas están saturadas mientras otras están infrautilizadas".



Como ejemplo, ha hablado de los hospitales de Villarrobledo y Hellín, que están "esperando" derivaciones desde la capital para aligerar la lista de espera.



Ha propuesto igualmente un plan elaborado entre gerencias, tras lo que ha preguntado al consejero si no se ha hecho nada al respeto. "Tienen aversión a planificar y a trabajar en conjunto. Esperemos que el aumento de lista de espera no sea una coartada para volver a derivar a la privada", ha avisado.



La diputada toledana, por último, ha dicho que, "o se dan pasos en el cambio de gestión, o que el Gobierno no cuente con Podemos".



PSOE: "YA HEMOS HECHO MÁS QUE EL PP"

La diputada del PSOE Isabel Abengózar ha defendido que, si bien en la sanidad de la región "queda mucho por hacer", ya se ha hecho "mucho más de lo que se hizo en la legislatura del PP".



Según sus datos, respecto al año pasado "han vuelto a reducirse las listas de espera", algo que "contrasta con la situación de la legislatura de Cospedal, cuando crecieron las listas". "Hoy hay un 31% menos de listas de espera, esa es la gran diferencia, y tiene mucho que ver con la gestión".



Con datos de septiembre de 2013, bajo Gobierno del PP, "se llegó al récord de más de 180.000 pacientes", algo que se logró "fruto de las políticas de despido de profesionales".

"Ustedes infrautilizaron el sistema cerrando quirófanos y plantas, y eso se notó en la lista de espera. Pero hoy volvemos a rondar los 26.000 profesionales sanitarios y hay nuevas ofertas de empleo público", ha celebrado.



PP: "PSOE Y PODEMOS NO HACEN NADA"

El diputado del PP Carlos Velázquez ha comenzado su intervención asegurando que "el Gobierno del PSOE y Podemos no dan una solución" al "caos" de las listas de espera.



Tras mandar "un mensaje de solidaridad a los miles de castellano-manchegos que no saben cuándo les van a citar para operarse", ha hecho una mención "a los niños de la región, que algunos esperan tres años para operarse quirúrgicamente".



Exhibiendo datos del Ministerio de Sanidad, ha criticado que el tiempo medio de espera son 177 días en la región; cifra que se va a 238 días en traumatología.



Otra de sus críticas ha pasado por el hecho de que "se está inflando la sanidad privada" con las derivaciones de pacientes.



FERNÁNDEZ SANZ AFEA AL PP QUE "SÓLO HABLE DEL PASADO"

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha cerrado el debate afeando al PP que "sólo hable del pasado", y diciendo a la bancada 'popular' que si ahora pueden elaborar gráficos con datos de listas de espera para poder comparar es porque "ahora hay transparencia y se publican esos datos", algo que el PSOE "nunca pudo hacer cuando estuvo en la oposición" por la "opacidad" al respecto del Gobierno de Cospedal.



Además, se ha referido a la denuncia de los 'populares' sobre la operación de un alto cargo del Gobierno, lamentando que hayan revelado datos personales del mismo.



En respuesta a Podemos, ha dicho que "por supuesto" que su departamento tiene planes de organización. "Tenemos un grupo de trabajo sólo con profesionales para las entradas en lista de espera quirúrgica. Eso es tener un plan", ha enfatizado.



En cuanto a listas de espera quirúrgicas, ha dicho que el Ministerio de Sanidad "ha reconocido que los pacientes quirúrgicos y de oncología esperan muchos menos días". También ha vaticinado que cuando se abran nuevas infraestructuras y se finalicen obras como los hospitales de Toledo o Albacete, la lista de espera mejorará más todavía.

Volviendo a datos de las listas de espera al cierre del mes de noviembre, ha exhibido que hay, por ejemplo, un 41% menos de personas en pruebas diagnósticas y 13% menos en listas de espera quirúrgicas.



El plan de renovación tecnológica que ha impulsado el Gobierno regional ha sido otro de los motivos por los que Fernández Sanz ha presumido de gestión, avanzando en este punto que muy pronto se licitará una nueva resonancia magnética para el hospital de Hellín.