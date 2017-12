Agradecimiento al Hospital de Guadalajara (y varias quejas)

Temas relacionados Opinión Hospital de Guadalajara Me gustaría destinar unas pocas líneas a hacer algo que no es muy habitual, que es agradecer la labor que desarrollan los profesionales que trabajan en el Hospital Universitario de Guadalajara Tras dos meses que ha permanecido mi esposo ingresado e intervenido en dos ocasiones.



A veces, no nos damos cuenta del esfuerzo que realizan y de la sensibilidad con la que abordan cuestiones que desconocemos hasta que nos tocan de cerca.



Agradecer inmensamente a todo el personal de la 7ª Planta B (Cirugía) del Hospital Universitario de Guadalajara por el trato, cariño y las atenciones recibidas.



Gracias a este equipo humano y profesional. No quiero nombrar a nadie, para que nadie se me olvide. La “GRAN HAZAÑA” que realizan a diario para poder cumplir con su trabajo ante las innumerables carencias con las que desarrollan su labor, dando más de lo que pueden para que el paciente esté atendido, llegando incluso a alargar sus horarios, yéndose a sus casas hasta dos horas más tarde de su horario laboral, es digna de toda admiración.



Indigna ver en qué condiciones se encuentra el Hospital, descuidado, sucio y deteriorado. El servicio de limpieza deja mucho que desear. Añadiendo la saturación de pacientes que sufre y el escaso personal.



Es frecuente contraer una infección intrahospitalaria por cepas bacterianas en Quirófano. Mi esposo la ha sufrido por segunda vez. Con el aislamiento, que como paciente infectado, esto provoca.



La atención médica recibida por la cirujana Doctora Morante Castaño que ha tratado a mi esposo ha sido excelente y no debo terminar este escrito sin antes mostrarle mi eterna gratitud, gran profesional y con una humanidad infinita que hace que la sintamos ya, como algo nuestro.



Todo nuestro cariño y gratitud. Y a quién corresponda, que ponga soluciones a las múltiples carencias mencionadas.



Fdo.: Virginia Aguilera

Esposa de Alberto Poyo