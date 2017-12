Milagro de Navidad en el Paseo de las Cruces

Temas relacionados Guadalajara Opinión Navidad Andamos empeñados en seguir la luz como polillas. Lo hacemos hasta quemarnos las alas y despeñarnos, para no remontar jamás el vuelo.



De un modo más cutre y también más habitual, digamos que tenemos por condena mirar fijamente el dedo cuando nos señalan el cielo, con lo cual añadimos a la condición de alicortos la de idiotas.



Nuestra norma general es la de equivocar el objetivo y las referencias, con lo cual no es raro sino inevitable que el viaje termine no ya en un puerto desconocido, sino encallados.



Valga la evocación al paso de las pisadas, siempre titubeantes, de cualquiera que se adentra en un día de lluvia por el Paseo de las Cruces, en Guadalajara. Es como si la municipalidad hubiera querido, en un arrebato de Administración moralizante, recordarnos a todos los vecinos nuestra humilde condición de seres indefensos, siempre al límite del resbalón. La decisión de transformar ese bulevar casi mediterráneo que diseñó Antonio Batllé hace setenta años en un lúgubre camino hacia el Averno, sobre todo cuando llueve, fue un error. Y aun así, a veces hasta llega a darnos alguna enseñanza.



Verbigracia, el que se asome en estos días de bruma y Navidad comprobará que por encima de la pizarra negra y traicionera hay luces festivas, aunque pocas. Su escaso número es una ayuda contable para sanear las arcas municipales, pero la humedad del aire y la pátina del suelo colaboran gratis para regalarnos un espectáculo que no está sujeto a impuestos ni tasas del concejo: parece increíble que de tan pocas bombillas blancas y amarillas pueda nacer un río púrpura que anegue en su esplendor el paseo y a sus paseantes. Pero así es, para el que lo quiera ver. O para el que sepa verlo. El fotógrafo de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, al menos, así lo ha reflejado.



Va a ser cierto que somos muy poco de lo que nos creemos y apenas poco más de lo que hacemos, por más que todos nazcamos iguales en nuestra dignidad. Los hombres y las ciudades, como también las familias y los países, quiero decir.



Según nos cortan el cordón umbilical, las distancias se van marcando hasta que llegamos al cementerio... donde tampoco somos iguales. Que se lo digan, si no, a los restos de la condesa viuda de Romanones, acabado su viaje de 97 años desde su Nueva York natal hasta yacer en el descomunal panteón de su familia política, en Guadalajara. O a los fusilados tras la guerra incivil en una de las paredes del camposanto, paredón del que aún se extraen casquillos de bala. No somos iguales. Menos, aún, después de muertos, cuando andamos incapaces de movernos, por el Cielo o la Nada.



Que de tan poca cosa valorada al peso como somos los humanos puedan surgir momentos de gloria es un misterio que gozosamente se repite a cada instante, incluso en Navidad. Tanto o más increíble como hacer nacer a Dios de una mujer virgen tras la concepción, inmaculada tras el parto. O como que la luz morada sobre el suelo mojado de un paseo de Guadalajara pueda hacernos disfrutar, apenas un relámpago, de un detalle y de la vida: un tesoro inesperado y fugaz, cualquiera de los dos. Es la existencia, nada más. O su reflejo. Un milagro. Muchos. Siempre. A cada paso.



Por si acaso y porque sí, ¡Feliz Navidad!