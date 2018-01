Mejora tu búsqueda de un trabajo (o de uno mejor) con estos cuatro consejos

Temas relacionados Economía Empleo Paro Los expertos en orientación laboral del portal especializado InfoJobs han resumido en cuatro consejos las ideas más eficaces para cumplir todas tus metas laborales en este recién estrenado 2018:

¿Qué quieres conseguir? Reflexiona sobre tus metas El primer paso para cumplir tus propósitos es tener muy claro cuáles son y averiguar qué herramientas necesitas para conseguirlos. Eso significa que lo primero que debes tener claro para triunfar a nivel laboral son tus habilidades y visualizar el lugar al que quieres llegar.



Lo que más nos gusta no es siempre aquello que mejor se nos da, y por esta razón debemos reflexionar sobre nuestras capacidades. Un ejercicio que te puede servir para desarrollar esta tarea es hacer un balance de tus puntos más fuertes, por ejemplo, en el trabajo. Haz un listado de las tareas diarias con las obtengas mejores resultados.

Todo a su debido tiempo La prisa es la enemiga del éxito. Plantearte pequeños retos a corto plazo es la mejor idea. No tengas prisa, no ser realista con el tiempo que necesitas hará que termines frustrándote. Por mucho que estés impaciente por cumplirlas, necesitas tiempo, esfuerzo y trabajo. Paso a paso, intenta lograr tus metas.



Por el camino, la forma, extensión y situación de tus metas puede cambiar, y así será como llegarás al lugar adecuado en el momento perfecto. Porque, si todo acabara siendo como nos planteamos en un principio, la vida sería fácil, ¡pero aburridísima!

Absorbe lo bueno, expulsa lo malo Todos tenemos a personas que nos encantan y personas que nos encantan menos en nuestro entorno. Pero a menudo cometemos el grave error de centrarnos en la negatividad de ese compañero de trabajo, familiar o conocido que no es nuestro tipo de persona ideal y esto nos pone un freno a la hora de conseguir nuestro objetivo, en este caso, triunfar en el trabajo.



Hasta la persona que menos encaja contigo tiene algo positivo que aportarte. Intenta fijarte en los rasgos positivos de las personas y aprende de ellos. Eso evitará que la negatividad te absorba y que nadie se entrometa en tu camino.

Si quieres recibir, primero tienes que dar A veces, cuando tenemos una meta fijada en nuestro trabajo, se nos olvida ayudar o ser más amables con nuestros compañeros. Aunque pueda parecer una pérdida de tiempo para algunos, ayudar a otros y conectar a personas que pueden hacerse favores laborales, puede beneficiarnos. ¿Por qué? Nadie sabe con quién se puede cruzar en un futuro. Además, si eres amable en tu trabajo cambiará tu estado de ánimo. Y un estado de ánimo positivo te enfoca hacia el éxito.