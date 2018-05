Aval municipal y de la Junta a la empresa que quemará madera en el Balconcillo para calentar agua

Nutrida presencia de autoridades este lunes en la Sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo. En esta ocasión, la convocatoria no era para ninguna conferencia ni cualquier acto cultural de los que allí son habituales, sino para avalar el proyecto de una empresa privada. REBI, Recursos de la Biomasa SL, quiere construir una planta térmica en la calle Méjico, en la que quemará restos forestales para producir calefacción y augua caliente con destino a 6.000 viviendas. Precisamente, la sesión de este lunes ha sido una primera toma de contacto con sus potenciales clientes, a través de una nutrida representación de administradores de fincas.



El proyecto 'Red de Calor de Guadalajara' impulsado por la empresa soriana Rebi, la nueva planta de biomasa que se instalará en la ciudad, supondrá que el municipio pueda reducir sus emisiones de CO 2 a la atmósfera en 15.000 toneladas anuales. Además, generará unos 60 empleos y a través de él será posible abastecer de calefacción y agua caliente sanitaria a 6.000 viviendas, además de edificios públicos y no residenciales.



Así lo han indicado en la rueda de prensa de presentación de esta planta de biomasa el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el alcalde de la ciudad, Antonio Román.



Guijarro ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por "devolver a los montes la rentabilidad que tuvieron hace decenas de años" a través de la Estrategia de Biomasa de Castilla-La Mancha.



Martínez Guijarro ha subrayado que esta Estrategia tiene como uno de sus "puntos de anclaje" la valorización energética de la biomasa, fundamentalmente para la generación de calor y agua caliente, ha informado la Junta en nota de prensa.



El Gobierno regional quiere impulsar el sector primario asociado al aprovechamiento con usos energéticos de la biomasa de nuestros montes, desarrollando una cadena de valor basada en la gestión sostenible de los bosques asociada a la creación de empleo en las zonas rurales y al mismo tiempo, contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.



Para ello, el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page está llevando a cabo cambios de calderas de biomasa en edificios públicos como centros educativos y sanitarios.

También con este objetivo, el Gobierno regional colabora en el desarrollo del proyecto 'Red de Calor de Guadalajara'. Además, Rebi tiene prevista la instalación de una planta de astillado en Alcolea del Pinar, a mitad de camino entre la Sierra Norte de Guadalajara y el Señorío de Molina de Aragón.



"Estamos seguros de que este proyecto va a ser reproducido en otros lugares de Castilla-La Mancha, porque cierra bien el circulo de generación de empleo estable y contribución a la lucha contra el cambio climático", ha dicho el vicepresidente primero.



RED DE CALOR DE GUADALAJARA

Se trata de la cuarta red de calor en una ciudad castellano-manchega y se compone de un total de 28 MW de potencia, cuatro calderas de 7 MW cada una que darán calor para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a través de energía térmica de biomasa a los vecinos además de edificios públicos y no residenciales.



El consumo previsto del conjunto de la red es de 100.000.000 kWh anuales y 25.000 toneladas de astilla al año. De esta forma, Guadalajara reducirá sus emisiones de CO 2 a la atmósfera en 15.000 toneladas anuales. Además, el mantenimiento y suministro de la infraestructura supondrá la creación de 60 empleos directos e indirectos



La empresa ha comenzado ya los estudios de los edificios susceptibles de conexión a la Red de Calor que forman parte de una alta concentración de instalaciones centralizadas que utilizan gas y gasóleo como combustible en la ciudad, y cuya antigüedad está entre los 30 y 40 años.



Al acto de presentación ha asistido también el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo; el director general de Coordinación y Planificación, Alejandro Alonso; el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza; el promotor de la Red de Calor de Guadalajara, Alberto Gómez; y el alcalde de la ciudad, Antonio Román.



Apoyo del Ayuntamiento

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha ratificado esta tarde la firme apuesta del Ayuntamiento por apoyar todas aquellas acciones o proyectos encaminados a favorecer la lucha contra el cambio climático.



Antonio Román ha recordado que el Ayuntamiento de Guadalajara concedió la licencia para la ejecución de este proyecto el pasado mes de marzo. También ha recordado que este proyecto es coherente con la política de crecimiento sostenible y respeto medioambiental que se propugna, así como con la Estrategia Local de Lucha contra el Cambio Climático de la ciudad de Guadalajara”.



El alcalde de Guadalajara se ha felicitado por que la ciudad haya sido el lugar elegido para desarrollar el proyecto presentado este lunes, “conscientes de que nos enfrentamos al enorme, pero al mismo tiempo, ilusionante reto de compatibilizar reducciones significativas de gases de efecto invernadero con el objeto de seguir siendo sociedades y economías competitivas”.