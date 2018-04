Aviso estratégico de Alejandro Ruiz de cara a 2019 y a los posibles pactos con PSOE o PP

Temas relacionados Alejandro Ruiz Ciudadanos ELECCIONES 2019 Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El coordinador territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha avisado de que, en caso de que su partido sea necesario como llave de Gobierno para decantar la Presidencia de Castilla-La Mancha tras las próximas elecciones de 2019, no se decantará por facilitar el bastón de mando para la fuerza más votada, sino que llegado el caso se decidirá dar el apoyo a aquél partido que esté más cerca de ellos en cuanto a programa electoral.



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA, Ruiz ha señalado que llegado el caso no será Ciudadanos quien se acerque a esos partidos, sino que será su partido el que "obligará a los otros a aceptar el programa" de la formación naranja si quieren contar con su voto.



"Es sencillo de entender. Lo que hace Ciudadanos es centralizar a PP y PSOE", ha dicho Ruiz, quien ha añadido además que toda vez que Ciudadanos ya tiene experiencia en política tras esta legislatura sí que estarían preparados para entrar a formar parte del Gobierno autonómico desde principio de legislatura.



En este punto, ha recordado que la Ejecutiva nacional ya ha autorizado a entrar a formar parte de gobiernos tras las próximas elecciones. "Entendíamos que ya tenemos conocimiento y rodaje. No somos como Podemos, que sin tener experiencia ninguna ya querían controlar el CNI. Pero con cuatro años de rodaje ya podíamos saber lo suficiente como para gobernar", ha subrayado.



El líder del partido ha insistido en que "sería muy buena opción para los castellano-manchegos que Ciudadanos, si no está gobernando en solitario, esté al menos dentro del Gobierno para poder exigir el cumplimiento de las propuestas naranjas". "Ya hemos visto cómo Ciudadanos en los ayuntamientos donde apoya gobiernos ha alterado el lenguaje de los partidos que mandan. Eso sería bueno a nivel regional. No tanto a nivel nacional, donde estamos convencidos de que Albert Rivera será presidente".



DEBERES PARA PP Y PSOE

En todo caso, si ha advertido tanto a PP como a PSOE de que, si quieren contar con el apoyo de Ciudadanos en el caso de que sea necesario para formar gobierno, tienen aún mucho por hacer, ya que en estos momentos "ninguno de ellos" está cerca de las ideas de la formación naranja en Castilla-La Mancha.



Así, ha dicho que para que el PP pueda llegar a ser valorado para recabar el apoyo naranja, debería "dedicar más tiempo a preocuparse por el empleo y por lo social en Castilla-La Mancha y menos tiempo a las conspiraciones internas y a criticar al contrario". "Debería hacer una política más constructiva".



Por contra, ha dicho al PSOE que para poder optar a negociar con Ciudadanos debería empezar por "realizar lo que promete" en primer lugar, y además "dar explicaciones de su giro hacia las políticas de Podemos". Lo que sí tiene claro es que, aunque podría llegar a apoyar al PSOE, nunca lo haría en el caso de que la suma de fuerzas para gobernar necesitara también a Podemos.



Ruiz ha reconocido que sí hay conversaciones con PP y PSOE para abordar temas del día a día, pero en ningún caso están siendo conversaciones "cameladoras". "Sí que es cierto que hay buena comunicación. Las conversaciones son fluidas".



CINCO DIPUTADOS COMO MÍNIMO

En cuanto a la perspectiva electoral de Ciudadanos, ha dicho que si bien no se pone "techo", espera sacar al menos un diputado en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha.



"Al menos deberíamos tener representación en todas las provincias, aunque en Cuenca es más difícil y es una provincia donde siguen primando los grandes partidos", ha indicado, si bien ha avisado de que es en esta circunscripción donde "más ha progresado el número de afiliados".