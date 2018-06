“Azuqueca ha recobrado la velocidad de crucero”, sostiene José Luis Blanco

Temas relacionados ELECCIONES 2019 José Luis Blanco PSOE El 13 junio de 2015 tomaba posesión la actual corporación municipal y José Luis Blanco era elegido alcalde de Azuqueca de Henares. Justo tres años después, José Luis Blanco realiza un optimista balance del trabajo realizado, admitiendo que "queda mucho por hacer y por eso no dejamos de trabajar para mejorar la vida de la buena gente de Azuqueca".



Blanco, titular además de la Concejalía de Hacienda, subraya que "la situación económica del Ayuntamiento es la mejor de su historia". El Ayuntamiento cuenta este año con un superávit de 2,5 millones de euros y el remanente líquido de tesorería asciende a más de 10 millones. En este contexto, el alcalde justifica la decisión de prorrogar este año el presupuesto de 2017. "Ha sido la decisión más acertada, puesto que nos permite invertir sin tener que recurrir al crédito", explica.



José Luis Blanco recuerda además que durante su mandato la deuda a largo plazo se ha reducido en un 26,13 por ciento. "Azuqueca ha finalizado 2017 con una deuda, a 31 de diciembre, de 9,6 millones de euros, con lo que rebaja en 3,4 millones la deuda que tenía este Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2015", indica. "Hemos realizado un esfuerzo importante para reducir el nivel de endeudamiento, pero sin renunciar a acometer proyectos importantes para nuestra ciudad", ha señalado. "Los indicadores son fabulosos y nos están permitiendo desarrollar este mandato con garantías, ya que hemos aplicado políticas de sostenibilidad económica", explica José Luis Blanco.



El alcalde repasa además algunos hitos importantes del mandato del que hoy se cumplen tres años. "Hemos sido el primer Ayuntamiento que hemos puesto en marcha un programa de capacitación y retención del talento local, Iniciativa Puente, con el que, por ejemplo, hemos logrado que 60 jóvenes hayan salido a países europeos con todos los gastos pagados a mejorar sus competencias lingüísticas y profesionales", indica. En este ámbito, Blanco recuerda también que "Azuqueca es de los pocos ayuntamientos que ayuda a las familias a pagar los estudios de máster de sus hijas e hijos". Además, el Ayuntamiento proporciona auxiliares de conversación en inglés y francés a todas las escuelas infantiles, colegios e institutos. "Queremos que en nuestro municipio los niños y las niñas interioricen otros idiomas en su aprendizaje desde edades tempranas", apunta Blanco.



El alcalde menciona asimismo otras iniciativas como el Programa de Apoyo a la Diversidad Funcional, "con el que hemos logrado que por primera vez las niñas y los niños con diversidad funcional puedan acudir a los campamentos municipales y a las escuelas infantiles municipales como cualquier otro. Y hemos trabajado para que los parques infantiles tuvieran elementos de juego inclusivo en casi toda la ciudad". También se han favorecido los servicios a los mayores, "facilitándoles comida a domicilio y servicio de plancha para que puedan continuar viviendo en su casa".



El equipo de gobierno de Azuqueca ha implementado también medidas importantes como la gratuidad de los autobuses urbanos para los Titulares de la Tarjeta Ciudadana. "Hemos alcanzado la cifra récord de 15.000 viajeros mensuales, mejorando la movilidad en nuestro municipio y avanzando así en un modelo de ciudad más sostenible", explica el alcalde. Otra de las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de nuestro medio ambiente ha sido el programa "En Azuqueca nace un bebé, nace un árbol". A través de esta iniciativa se han plantado 1.724 árboles para otros tantos niños y niñas.



"Lo que mejor me hace sentir es saber que hoy hay mil familias que cuando llegamos al Gobierno no tenían trabajo y hoy sí tienen", asegura el alcalde. "En tres años hemos logrado que Azuqueca recupere la velocidad de crucero", apunta, añadiendo que las grandes empresas de Azuqueca han hecho inversiones millonarias que garantizan su permanencia en la ciudad durante los próximos años. "Y hay grandes y nuevos proyectos empresariales con los ojos puestos en nuestra ciudad", asegura el alcalde, "una ciudad que sigue siendo un emplazamiento perfecto para producir y desde el que distribuir a todo el mundo".



"Seguramente hemos cometido muchos errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto, pero estamos convencidos de que gracias a la colaboración de las asociaciones, las casas regionales, las peñas, los clubes deportivos y todos los colectivos de esta ciudad, cada día conseguimos que Azuqueca sea un lugar maravilloso en el que vivir", explica el alcalde. Entre los proyectos iniciados, la transformación del antiguo cuartel de la Guardia Civil en un Centro Cultural de vanguardia es "la iniciativa que más ilusión nos genera, porque estamos convencidos de que vendrá a transformar la ciudad".