Azuqueca reclama trenes de Cercanías cada 15 minutos

Temas relacionados RENFE Transporte José Luis Blanco Azuqueca de Henares El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, ha mantenido encuentros en los últimos días con algunos de los alcaldes que la pasada semana se reunieron con el secretario de Estado de Infraestructuras, Manuel Niño, para abordar el asunto de las Cercanías.



"En primer lugar quiero manifestar la necesidad de que las mejoras planteadas por el Ministerio sean inmediatas, no para dentros de dos años como propone Fomento", ha señalado el alcalde. "El deterioro del servicio es cotidiano, por lo tanto no nos podemos permitir que aún pasen meses hasta que alguien ponga en marcha medidas que permitan recuperar los estándares de calidad que teníamos hasta hace pocos años", explicó.



Tras conocer en profundidad algunas de las propuestas del Ministerio de Fomento, el alcalde de Azuqueca, conocedor en profundidad del asunto por sus más de 30 años de actividad profesional en Renfe -buena parte de ellos en la línea C2-, reclama "trenes cada 15 minutos para los usuarios y las usuarias de Azuqueca", indicando que "todo lo que no sea esta frecuencia serán parches que no proporcionarán a la ciudadanía de Azuqueca y de los municipios que utilizan nuestra estación la calidad del servicio que necesitan".



José Luis Blanco ha señalado que "comenzamos a cansarnos de que las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Azuqueca sean consideradas como menos prioritarias solo porque no pertenecemos a la Comunidad de Madrid".



Además ha calificado de "falacia" el incremento del 20 por ciento en la frecuencia de los trenes anunciada por Fomento en la reunión de la pasada semana. "Un 20 por ciento para Azuqueca es insuficiente y además sabemos que un 20 por ciento para todas las líneas no se traduce en ese aumento para la línea C2, será bastante inferior", añadió.



José Luis Blanco fue el primer responsable municipal que levantó la voz para reclamar la mejora del servicio de Cercanías. En marzo de 2015 dirigió una carta a la gerente de Renfe manifestando su queja por los retrasos y la escasa frecuencia. En julio de 2015 logró el apoyo de la Consejera de Fomento de la Junta, Elena de la Cruz, quien desde ese momento se sumó a la lucha. En abril de 2016 llevó hasta Madrid las reivindicaciones de las vecinas y vecinos de Azuqueca, en un encuentro con la gerente de Cercanías, Magdalena Bodelón, y en marzo de 2017 lideró la puesta en marcha de la Plataforma Recuperar Cercanías C2. El Pleno de Azuqueca aprobó en febrero de 2017 una Moción del PSOE para reclamar mejoras en el servicio de Cercanías.