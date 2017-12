Azuqueca se echa a la calle contra la violencia machista

Temas relacionados José Luis Blanco Azuqueca de Henares Araceli Martínez Sucesos Maltrato Violencia de género Silencio y gritos, entre los que se escuchaba 'Esto no son muertes, son asesinatos', han servido para que este jueves varios cientos de personas, entre los que se encontraban responsables políticos de Guadalajara, hayan condenado en la Plaza del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el presunto asesinato de una mujer de 37 años a manos de su marido y en presencia de sus tres hijos.



Nueve minutos de silencio, una pancarta en la que se leía 'Azuqueca contra las violencias machistas' y banderas a media asta, han sintetizado las muestras de condena contundente de este supuesto caso de violencia machista en una plaza abarrotada y donde han querido estar, entre otros, el alcalde del municipio, José Luis Blanco, y la directora del Instituto de la Mujer del Gobierno de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez.



Mientras grupos de mujeres pedían a media voz actuaciones ante estos hechos, y que no se quede en meras estadísticas, la directora general del Instituto de la Mujer ha reivindicado la necesidad de que poderes públicos y sociedad civil reivindique en qué "estamos fracasando" porque "no podemos consentir ni un asesinato más".



Araceli Martínez: "Nos están matando los agresores y el machismo"

"Nos están matando los agresores y el machismo que persiste en nuestra sociedad y detrás de cada asesinato hay un rastro de dolor, sufrimiento e injusticia irreparable", ha afirmado Martínez, con lágrimas en los ojos.



Para la directora general de la Mujer es vital tomar medidas, y en este sentido, ha dicho que una de las principales debe estar en el ámbito educativo tras incidir en que la violencia de género tiene su origen en el machismo, con el que "hay que acabar, y señalar a las personas que aplauden y legitiman las actitudes sexistas".



"Debemos educar a nuestras niñas y niños en el respeto a la diversidad, a la igualdad y a la diferencia, a que nos enriquece el saber convivir", ha dicho, tras reafirmarse en el compromiso de "seguir adelante" desde el Gobierno de Castila-La Mancha con el proyecto de ley para conseguir una sociedad "libre" de violencia de género.



Además, ha dicho que hay que poner especial énfasis en el ámbito de la sensibilización, la prevención y de la educación.



Para Martínez, una vez que se ha producido un asesinato, las medidas reparadoras son paliativas pero "no devuelven la vida a las mujeres, ni la madre a las criaturas que se quedan sin ella", de ahí que haya insistido en la labor preventiva y la necesidad de "erradicar el machismo que existe en nuestra sociedad".



A juicio de Martínez, la violencia de género se legitima de múltiples maneras como cuando "hay un chiste verde y nos reímos de él, cuando las mujeres cobran menos, cuando a una mujer le meten mano y justificamos a quien lo ha hecho; cuando hay una violación y se responsabiliza a la víctima, y cuando hay una situación de violencia de género y no somos capaces de reprobar al agresor, al asesino", ha argumentado.



La guadalajareña ha hecho un llamamiento unánime a todas las personas para erradicar el machismo, porque no cree que los minutos de silencio sirvan para nada si no hay un compromiso para construir una sociedad más igualitaria y "eso sólo se puede conseguir con educación e igualdad".



Martínez ha recordado que no constan denuncias previas de esta mujer ni tampoco que fuera usuaria de la red de recursos de los centros de la mujer en Castilla-La Mancha, y en referencia a los niños ha asegurado que están "debidamente atendidos" por Cruz Roja, la Casa de Acogida y el Centro de la Mujer, algo que también ha corroborado el alcalde.



José Luis Blanco: "Hemos fracasado"

Por su parte, el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, ha dicho que era un día "de dolor e indignación" para el municipio y ha mostrado la "mas rotunda condena de toda la ciudad ante este vil asesinato que ha acabado con la vida de una de nuestras vecinas y ha dejado tres huérfanos".



"Hoy hemos fracasado como sociedad" ha añadido Blanco tras señalar que todos los recursos que ponen a disposición las distintas administraciones para acabar con este tipo de violencia "no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer; hemos fallado, fracasado".



Para Blanco "es el día más triste" como alcalde a la par que ha condenado lo que ha calificado como una "lacra que nos deshumaniza" y ha reivindicado la necesidad de impulsar un acuerdo de estado contra la violencia machista. Para este alcalde, en este asunto no debe haber fronteras ni partidos políticos ni ideologías: "no podemos permitir que maten a ninguna mujer más".