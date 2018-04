BASF invertirá 14 millones de euros en su planta de Marchamalo, donde se prevé aumentar plantilla

Noticias relacionadas La visita de Page a la fábrica de Basf en Marchamalo, foto a foto Temas relacionados Economía Empleo Basf ha cerrado el ejercicio 2017 con una facturación en España de 1.325 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior y la mejor cifra de negocios de la historia de la compañía. En concreto, prevé destinar 14 millones de euros en inversiones a su planta de Guadalajara, en la parte del polígono del Henares que corresponde a Marchamalo.



El director general de Basf Española, Carles Navarro, ha explicado en un encuentro con periodistas que el aumento de la facturación se explica tanto por el crecimiento en volúmenes (+8%) como también en precios (+4%), algo que no ocurrió el año anterior, cuando los precios bajaron.



Navarro ha destacado el crecimiento en el negocio de catalizadores --productos para la industria de la automoción para reducir emisiones de gases--, productos intermedios --por ejemplo disolventes y materias primas para detergentes, plásticos y pinturas--, y productos químicos para la construcción gracias a la recuperación de este sector.



Basf tiene ocho plantas de producción en España, de las cuales cinco están ubicadas en Cataluña --la más importante en Tarragona--, que produjeron 787.000 toneladas el año pasado y que han mantenido un nivel de ocupación del 79%, una cifra que Navarro ha considerado "muy razonable".



En cuanto a inversiones, el año pasado se destinaron 40 millones de euros, dirigidos básicamente a mantenimiento y mejora de las plantas, de los cuales destacan los 24 millones invertidos en Tarragona y otros 9 millones en la factoría que la compañía tiene en Guadalajara, dedicada a desarrollar pinturas para el sector del automóvil.



Navarro ha indicado que el grupo alemán ha escogido este centro español como uno de los tres centros estratégicos en esta línea de negocio, y que, por tanto, va a aumentar significativamente las inversiones y la plantilla.



De cara a este año, Basf Española prevé seguir creciendo en facturación y tiene presupuestados 51 millones de euros para inversiones, de los cuales 26 millones se van a destinar a la planta de Tarragona y 14 millones, a la de Guadalajara.



CARENCIAS EN INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a Tarragona, Navarro ha sostenido que la compañía sigue esperando que llegue la conexión ferroviaria en ancho internacional para transportar mercancías al resto de Europa de forma más eficiente, algo que ha confiado que esté listo en 2020 o 2021 si el Gobierno empieza las obras este año, como se ha comprometido en los Presupuestos Generales del Estado.



Así, ha recordado que hasta que no se inicien las obras, tampoco empezarán los trabajos para construir una estación logística intermodal que Basf impulsa junto a otras cinco empresas del clúster químico, con una inversión conjunta de 30 millones de euros --Basf aporta el 25% y cada una de las otras cinco empresas, un 15%--, algo que no está presupuestado para este año pero que está aprobado para cuando Fomento inicie las obras.



El directivo también ha hecho referencia a la falta de competitividad que supone el coste de la energía en España, que ha señalado que llega a ser hasta un 25% más elevado que en países competidores como Alemania, Bélgica y Holanda.